تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية لمحمد مرزبان

أجري الفنان محمد مرزبان عملية جراحية في الساعات الماضية، حيث نقل بعدها إلي العناية المركزة لمتابعة حالته.

وجاء قرار اجراء العملية الجراحية لمحاولة السيطرة على النزيف ، ومن المقرر أن تكون الساعات القادمة هي الفاصلة في حالته الصحية.

كان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث تصادم عنيف أثناء استقلاله دراجته النارية على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، ما تسبب في إصابات خطيرة استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسود حالة من القلق بين محبي الفنان وزملائه، الذين يترقبون تحسن حالته الصحية خلال الأيام المقبلة، في ظل خطورة الإصابات التي تعرض لها جراء الحادث.