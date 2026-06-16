لتحسين جودة الحياة.. برلماني يطالب بضرورة إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام

قال أحمد الحديد، عضو مجلس النواب، إن الحديث عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة يُعد أمرًا يمس كل بيت مصري دون استثناء، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف الحديد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، أن السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه في هذه المناقشات هو: أين يظهر أثر هذه الأرقام في حياة المواطن، خصوصًا في قطاعي التعليم والصحة؟

وانتقد النائب ما وصفه باستمرار أزمات البنية التحتية في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن مدينة المنزلة تعاني منذ نحو 7 سنوات من مشكلات متكررة في مياه الشرب والصرف الصحي دون حلول جذرية حتى الآن.

وتابع أن هناك قرى تمر عليها فترات تصل إلى 7 أشهر دون وصول مياه الشرب بشكل منتظم، متسائلًا عن مدى قدرة المسؤولين على تحمل نفس الظروف التي يعيشها المواطنون في تلك المناطق.

وشدد الحديد على أن الريف المصري ما زال يعاني من قدر من التهميش في ما يتعلق بالخدمات الأساسية، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين بشكل فعلي وملموس.