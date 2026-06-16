قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
إنفانتينو يمنح أبو ريدة درع كأس العالم.. وتوت عنخ آمون هدية الجبلاية لـ فيفا
الإفتاء ترد على المشككين في رواية نسج العنكبوت ووقوف الحمامتين على غار ثور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجوهري: بوابة التجارة الخارجية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة عالميًا

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن بوابة معلومات التجارة الخارجية تمثل أداة جديدة لدعم الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، عبر إتاحة معلومات دقيقة وشاملة عن الأسواق الخارجية وفرص التصدير المتاحة.

توفير قاعدة معلومات متكاملة 

وأوضح أن البوابة تستهدف توفير قاعدة معلومات متكاملة تساعد الشركات على التعرف على احتياجات الأسواق العالمية ومتطلباتها، بما يمكنها من التوسع في الأنشطة التصديرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأشار الجوهري إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن المنصة الجديدة ستسهم في تيسير وصول المعلومات للمصدرين وتحسين جودة القرارات المتعلقة بالتوسع الخارجي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاعتماد على عدد محدود من الدول، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية تتركز حاليًا في نحو 10 أسواق رئيسية، بينما تستهدف الدولة التوسع في أسواق جديدة لزيادة فرص النمو.

وأكد أن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل البوابة، من خلال تزويدها بالبيانات اللازمة حول الفرص التصديرية والاشتراطات الفنية والتجارية المطلوبة.

واختتم الجوهري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال بناء منصة متكاملة لدعم التجارة الخارجية، بما يسهم في رفع كفاءة الصادرات المصرية وتوسيع انتشارها في أسواق أكثر تنوعًا حول العالم.

الدكتور أسامة الجوهري مجلس الوزراء بوابة معلومات التجارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

ياورد علي فل وياسمين

تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من «يا ورد على فل وياسمين»

ليلي زاهر

ليلى أحمد زاهر تثير تفاعل جمهورها بفيديو عفوي مع شقيقتها وصديقاتها

سعد عبد الوهاب

فى ذكراه.. سر رفض سعد عبد الوهاب القبلات فى الفن

بالصور

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد