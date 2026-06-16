الجوهري: بوابة التجارة الخارجية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة عالميًا

قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن بوابة معلومات التجارة الخارجية تمثل أداة جديدة لدعم الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، عبر إتاحة معلومات دقيقة وشاملة عن الأسواق الخارجية وفرص التصدير المتاحة.

توفير قاعدة معلومات متكاملة

وأوضح أن البوابة تستهدف توفير قاعدة معلومات متكاملة تساعد الشركات على التعرف على احتياجات الأسواق العالمية ومتطلباتها، بما يمكنها من التوسع في الأنشطة التصديرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأشار الجوهري إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مؤكدًا أن المنصة الجديدة ستسهم في تيسير وصول المعلومات للمصدرين وتحسين جودة القرارات المتعلقة بالتوسع الخارجي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاعتماد على عدد محدود من الدول، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية تتركز حاليًا في نحو 10 أسواق رئيسية، بينما تستهدف الدولة التوسع في أسواق جديدة لزيادة فرص النمو.

وأكد أن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل البوابة، من خلال تزويدها بالبيانات اللازمة حول الفرص التصديرية والاشتراطات الفنية والتجارية المطلوبة.

واختتم الجوهري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال بناء منصة متكاملة لدعم التجارة الخارجية، بما يسهم في رفع كفاءة الصادرات المصرية وتوسيع انتشارها في أسواق أكثر تنوعًا حول العالم.