إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق القصير - قفط

شهد طريق القصير - قفط، اليوم، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الحادث، فيما جددت الدعوات لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد السلامة المرورية حفاظًا على الأرواح.