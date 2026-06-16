انخفاض نسب الأشغال.. حالة البحر وألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية

تشهد شواطئ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار النسبي في البحر، حيث تراوحت الأمواج بين الهادئة والمتوسطة، بالتزامن مع انخفاض نسب الإشغال على مختلف الشواطئ، وسط أجواء صيفية معتدلة وإقبال محدود من المصطافين.

شواطئ القطاع الشرقي ترفع الراية الخضراء

رفعت جميع شواطئ القطاع الشرقي الراية الخضراء التي تسمح بالسباحة الآمنة، باستثناء شاطئي بحري المميز وأبو العباس، فيما رفعت شواطئ حي وسط وباقي شواطئ حي الجمرك الراية الصفراء التي تعني السباحة بحذر والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.

كما رفعت شواطئ القطاع الغربي الراية الصفراء، في حين رفعت الشواطئ المغلقة الراية الحمراء التي تعني منع السباحة نهائيا.

وسجلت شواطئ القطاع الشرقي نسبة إشغال بلغت 15%، بينما بلغت نسبة الإشغال بشواطئ القطاع الغربي 10%، في مؤشر على تراجع الإقبال مقارنة بأيام الذروة، مع استمرار متابعة فرق الإنقاذ والخدمات الشاطئية لحركة الرواد على مدار اليوم.