الجوهري: بوابة معلومات التجارة الخارجية تدعم زيادة الصادرات وتفتح أسواقا جديدة

أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التجارة في مصر، من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تدعم متخذي القرار وتخدم مجتمع الأعمال والمصدرين.

إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية

وأوضح الجوهري خلال فعاليات إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية أن الدولة تستهدف من خلال البوابة توفير المعلومات اللازمة لدعم حركة الصادرات المصرية، وبناء منصة متكاملة تساعد الشركات على التوسع في الأسواق العالمية، مع ضمان توافق المنتجات المصرية مع احتياجات ومتطلبات الأسواق الخارجية المتغيرة.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في زيادة حجم الصادرات المصرية وتنويع الأسواق المستقبلة لها، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية يتركز حاليًا في نحو 10 دول فقط، وهو ما يدفع الحكومة إلى العمل على فتح أسواق جديدة وتعزيز انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

وأضاف أن بوابة معلومات التجارة الخارجية ستوفر للشركات المصرية بيانات ومؤشرات تساعدها على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يتعلق بالتصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وشدد مساعد رئيس الوزراء على أهمية المرحلة المقبلة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة منظومة التصدير وتوسيع قاعدة المصدرين، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة العائدات التصديرية وتعزيز النمو الاقتصادي.