وفاة والد المعلق الرياضي خليل البلوشي

أعلن المعلق الرياضي خليل البلوشي وفاة والده، وذلك عبر منشور مؤثر نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، عبّر فيه عن حزنه الشديد لفقدان والده الذي وصفه بـ«سند العمر وقطعة من القلب».









ونعى البلوشي، والده قائلا : "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً".

وأضاف: "رحل والدي الحبيب، وسند عمري، وقطعة من قلبي إلى جوار ربه. اللهم اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك، واجعل ما أصابه رفعةً له في الدرجات. أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون".