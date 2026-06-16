رئيس مياه الشرب بالغربية يتفقد عددا من المحطات والمشروعات الجارية للتأكد من سير العمل

أجرى اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الغربية، زيارة مفاجئة لفرع الشركة بكفر الزيات، حيث تفقد وراجع عددًا من المحطات والمشروعات الجارية، للتأكد من سير العمل وفقًا للمعايير الفنية والجدول الزمني المحدد.

تحرك تنفيذي عاجل



وتفقد رئيس الشركة، محطة مياه كفر الزيات المرشحة ومراجعة جميع مراحل التنقية والتأكد من صلاحية المعدات، ومتابعة أعمال إنشاء مخازن جديدة مجهزة لخدمة احتياجات الفرع، والاطلاع على موقف أعمال تأهيل المرحلة الأولى من المحطة ضمن مبادرة "حياة كريمة – المرحلة الثانية" لزيادة الضغوط بمركز ومدينة كفر الزيات.

رفع كفاءة الخدمات

كما تابع، مشروعات رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الزيات مع التشديد على الالتزام بالمواصفات الفنية وأصول الصناعة، وتفقد محطة رفع صرف صحي الدلجمون الرئيسية والفرعية التي جارى عمل إحلال وتجديد لها بتمويل ذاتي من الشركة، باعتبارها من أكبر محطات الرفع على مستوى الفرع.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد رئيس الشركة خلال جولته، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال، والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة الفنية، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.