صانع محتوى : الفان زون بالعاصمة الإدارية كشفت الوجه الجديد لمصر

ثمن محمد صلاح، المحلل السياسي وصانع المحتوى، المستوى التنظيمي المتميز والأجواء العالمية التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة خلال فعاليات منطقة المشجعين "Fan Zone" المخصصة لمتابعة مباريات المنتخب المصري، مؤكداً أن الحدث قدم صورة حضارية تعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه مصر في بناء مدنها الحديثة.

تغيير الصورة الذهنية حول المدينة

وأوضح صلاح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن العاصمة الإدارية ظهرت بصورة مبهرة أمام المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الحدث ساهم في تغيير الصورة الذهنية حول المدينة، بعدما أصبحت متاحة أمام جميع فئات الشعب وليست مرتبطة فقط بالجانب الإداري أو المؤسسات الحكومية.

الإقبال الجماهيري الكبير

وأكد أن الإقبال الجماهيري الكبير على فعاليات الفان زون، خاصة من جانب الشباب والعائلات المصرية، يعكس حالة من التفاعل والانتماء تجاه العاصمة الجديدة، لافتاً إلى أن الأجيال الشابة وجدت فيها مساحة عصرية تجمع بين الترفيه والخدمات والمرافق المتطورة التي تضاهي مثيلاتها في المدن العالمية.

وسائل النقل الحديثة

وأشار صلاح إلى أن مشاهد الشباب وهم يستمتعون بالمناطق الخضراء ويلتقطون الصور داخل وسائل النقل الحديثة مثل المونوريل، تعبر عن ارتباطهم بمدينة تمثل جزءاً من مستقبلهم، موضحاً أن العاصمة الإدارية أصبحت متنفساً حقيقياً للمواطنين ومشروعاً ملموساً يرفع الروح المعنوية ويمنح المصريين شعوراً بالفخر بما تحقق على أرض الواقع.