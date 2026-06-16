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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد عباس : العاصمة الإدارية أصبحت نموذجًا عالميًا .. وننقل التجربة المصرية إلى 5 دول إفريقية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
محمد البدوي

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية الجديدة نجحت في ترسيخ مكانتها كنموذج عمراني واستثماري رائد على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن المشروع تجاوز مرحلة التعريف والترويج، وأصبح يفرض حضوره عالميًا بفضل ما حققه من نجاحات ملموسة خلال السنوات الماضية.

عوامل نجاح العاصمة الإدارية

وأوضح عباس خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن أحد أبرز عوامل نجاح العاصمة الإدارية تمثل في تأسيسها كشركة استثمارية مستقلة تُدار بعقلية القطاع الخاص، وهو ما أسهم في تنفيذ المشروع بكفاءة عالية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية.

تطوير العاصمة الإدارية

وأشار إلى أن الشركة لم تعد تركز فقط على تطوير العاصمة الإدارية، بل انتقلت إلى مرحلة جديدة تقوم على تصدير الخبرات المصرية في مجالات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة إلى الخارج، موضحًا أن هذا الدور يتم من خلال الشركة مباشرة وليس عبر الدولة، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في التجربة المصرية.

تطوير المدن الجديدة 

وكشف عباس عن إبرام اتفاقيات وشراكات مع خمس دول إفريقية هي الكونغو وزامبيا وزيمبابوي ومدغشقر وساحل العاج، بهدف الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير المدن الجديدة وإدارة المشروعات العمرانية الكبرى.

استنساخ النموذج المصري 

وأضاف أن الشركة وقعت مؤخرًا اتفاقية تعاون مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية ووزارة الأشغال هناك، تتولى بموجبها مسؤولية الإشراف على خطط توسعة العاصمة الكونغولية كينشاسا، لافتًا إلى أن بعض الدول سعت إلى استنساخ النموذج المصري بالكامل عبر إنشاء شركات مماثلة لإدارة مشروعاتها، فيما فضلت دول أخرى الاستعانة بخبرات شركة العاصمة الإدارية لتقديم الدراسات والاستشارات الخاصة باختيار مواقع العواصم والمدن الجديدة وتخطيطها.

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