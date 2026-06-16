هند الضاوي: ملف الصواريخ واليورانيوم لم يُحسم في التفاهمات الأمريكية الإيرانية

أكدت الإعلامية هند الضاوي أن مذكرة التفاهم الموقعة إلكترونيًا بين الولايات المتحدة وإيران لم تتناول بشكل واضح عددًا من الملفات الرئيسية التي كانت من أبرز أسباب اندلاع الحرب بين الجانبين.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن من بين أبرز الملاحظات غياب أي إشارة واضحة إلى القوة الصاروخية الإيرانية، رغم أنها كانت أحد الأهداف الأساسية التي سعت الولايات المتحدة إلى التعامل معها خلال فترة المواجهة العسكرية.

وأضافت هند الضاوي أن المذكرة لم تحسم كذلك ملف اليورانيوم المخصب أو مستقبل البرنامج النووي الإيراني، مشيرة إلى أن ما تم تداوله يقتصر على وجود خطة للتخلص الآمن من كميات اليورانيوم المخصب من خلال صيغة تفاهم تجمع إيران والولايات المتحدة والجهات الدولية المختصة، مشيرة إلى أن جميع الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى الحرب ضد إيران، من وجهة النظر الأمريكية، ما زالت قائمة حتى الآن، رغم موافقة واشنطن على الدخول في مذكرة التفاهم الحالية.

للوصول إلى اتفاق شامل ونهائي بين الطرفين

وشددت هند الضاوي على أن من بين البنود التي ترددت بشأنها معلومات أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد لإيران بالعمل على إلزام إسرائيل بالتفاهمات الخاصة بالوضع في لبنان، بما في ذلك الانسحاب من جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تم توقيعها إلكترونيًا فقط، بينما من المقرر أن يجري التوقيع الرسمي عليها في مدينة جنيف يوم الجمعة المقبل، على أن تبدأ بعدها مهلة مدتها 60 يومًا للوصول إلى اتفاق شامل ونهائي بين الطرفين.