مشروعات BIS بجامعة العاصمة تبهر لجان التحكيم.. ابتكارات طلابية توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع وسوق العمل

شهد برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة العاصمة مناقشات مشروعات التخرج للعام الجامعي 2025/2026، والتي عكست مستوى متقدمًا من الإبداع والابتكار، وقدرة متميزة على توظيف أحدث التقنيات لمواجهة تحديات الواقع ودعم جهود التنمية والتحول الرقمي.

وأُقيمت المناقشات على مدار يومين في أجواء علمية متميزة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، وبدعم الدكتور جمال علي، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، وبإشراف الدكتور محمود بهلول. وقدّم الطلاب مجموعة متنوعة من المشروعات التي تناولت قضايا وتحديات معاصرة من خلال حلول تقنية مبتكرة تجمع بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات العملية.

وتنوعت المشروعات المقدمة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والخدمات الذكية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومتطلبات سوق العمل المتغير، ويعكس حرص البرنامج على إعداد كوادر قادرة على المنافسة والإبداع في مختلف المجالات التكنولوجية والإدارية.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن مشروعات التخرج تمثل ثمرة حقيقية للجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية وربطها بمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الطلاب على تقديم حلول تطبيقية تسهم في خدمة المجتمع ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وأضاف أن المشروعات التي تم عرضها تعكس مستوى أكاديميًا متميزًا وقدرة واعدة لدى الطلاب على توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات الواقعية، بما يؤكد نجاح الجامعة في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة والإبداع والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد المعرفة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال علي، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، أن مشروعات التخرج تمثل إحدى أهم مخرجات العملية التعليمية، لما تعكسه من قدرة الطلاب على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في تقديم حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، مشيدًا بالمستوى العلمي المتميز للمشروعات المقدمة هذا العام.

كما أعربت إدارة البرنامج عن تقديرها لأعضاء هيئة التدريس المشاركين في لجان المناقشة، مشيدة بما قدموه من رؤى علمية وملاحظات بناءة أسهمت في إثراء المشروعات والارتقاء بمستواها الأكاديمي والتطبيقي.

وشهدت المناقشات تفاعلًا كبيرًا بين الطلاب وأعضاء لجان التحكيم، حيث عكست المشروعات حجم الجهد المبذول خلال مراحل الإعداد والتنفيذ، وأظهرت قدرة الطلاب على تقديم حلول عملية تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والأعمال.

واختُتمت فعاليات المناقشات بتوجيه التهنئة للطلاب المشاركين، مع الإشادة بما قدموه من نماذج مشرفة تؤكد نجاح برنامج BIS في إعداد جيل من الخريجين القادرين على قيادة مسيرة الابتكار والتحول الرقمي، والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.