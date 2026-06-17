أطول طابور في نيويورك ليس أمام مطعم فاخر بل أمام عربة طعام مصرية بسيطة .. ايه الحكاية؟

في قلب مانهاتن، حيث لا تهدأ حركة الشوارع ولا تتوقف المدينة عن استقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم، يقف مشهد يومي أصبح جزءًا من حياة نيويورك. طوابير طويلة تمتد أمام عربة طعام صغيرة بالقرب من تقاطع شارعي 49 و6 أفينيو، ينتظر فيها المئات وربما الآلاف دورهم للحصول على وجبة واحدة فقط.

ورغم انتشار المطاعم الفاخرة والعالمية في كل زاوية من المدينة، فإن عربة "عادل للطعام الحلال" نجحت في جذب الأنظار وتحولت من مشروع بسيط إلى واحدة من أشهر تجارب الطعام في الشارع بالولايات المتحدة.

بداية الحكاية.. حلم مهاجر مصري في مدينة الفرص

تعود قصة "عادل للطعام الحلال" إلى نهاية ثمانينيات القرن الماضي، عندما بدأ مهاجر مصري يدعى عادل مشروعه الصغير في شوارع نيويورك، باحثًا عن فرصة لبناء مستقبل أفضل.

لم يكن المشروع في بدايته سوى عربة طعام تقدم وجبات بسيطة، لكن مع مرور الوقت استطاع عادل أن يصنع هوية خاصة للمكان من خلال وصفاته التي جمعت بين النكهات العربية والطابع الأمريكي السريع.

وبمرور السنوات، أصبحت الوجبات التي يقدمها المطعم، خاصة الأرز المتبل مع الدجاج أو اللحم المشوي والصلصات الخاصة، علامة مميزة يعرفها الزوار بمجرد تذوقها.

شهرة تجاوزت حدود نيويورك

لم تعد شهرة العربة مرتبطة بسكان المدينة فقط، بل تحولت إلى مقصد سياحي يقصده الزوار من مختلف أنحاء العالم. وساهم انتشار مقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز شعبية المكان، بعدما حصدت قصته وتجربة الطعام به ملايين المشاهدات.

ويقول أحمد، زوج ابنة عادل: "بفضل الله أصبحنا ظاهرة حقيقية في نيويورك، وساعدنا ذلك على تقريب الشعب الأمريكي من الأكل العربي والطعام الحلال".

وأضاف أن بعض الزبائن ينتظرون أحيانًا لمدة تصل إلى ساعتين من أجل الحصول على الطبق الشهير المكون من اللحم والدجاج والأرز والصلصات الخاصة.

طابور يجمع العالم كله

أمام العربة، يمكن رؤية مشهد يعكس التنوع الثقافي لمدينة نيويورك؛ فهناك سياح من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بجانب سكان المدينة، يقفون جميعًا في طابور واحد.

ورغم اختلاف اللغات والثقافات، يجمعهم هدف واحد وهو تجربة الوجبة التي أصبحت حديث الزوار.

ويقول أحد المنتظرين: "أنا أقف منذ ساعة، والسبب ببساطة أن عربة عادل هي الأشهر".

قصة عادل ليست مجرد نجاح تجاري، بل نموذج لقصة مهاجر استطاع بفكرة بسيطة وإصرار كبير أن يحول عربة صغيرة في أحد شوارع نيويورك إلى علامة يعرفها الملايين.

فبينما تتغير المدن وتتطور المطاعم، تبقى بعض القصص قادرة على إثبات أن النجاح قد يبدأ من مكان بسيط، لكن الطموح والشغف يمكن أن يجعلاه يصل إلى العالم كله.