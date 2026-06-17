إشادة برلمانية ببوابة معلومات التجارة الخارجية.. ومطالب بتعظيم دورها لدعم الصادرات وجذب العُملة الصعبة

حظيت بوابة معلومات التجارة الخارجية بإشادة واسعة من عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين اعتبروها خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة التصدير المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وأكد النواب أن المنصة الجديدة ستسهم في توفير بيانات دقيقة للمستثمرين والمصدرين، بما يساعد على فتح أسواق جديدة وزيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي، مع مطالبات بضرورة تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التي توفرها البوابة.

وأشاد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بـ مجلس النواب، بإطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التصدير المصرية، من خلال توفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد المصنعين والمستثمرين والمصدرين على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.

وأوضح "لحوتي" في تصريحات خاصة أن البوابة تعالج عددا من التحديات التي كانت تواجه مجتمع الأعمال، وعلى رأسها القيود الجمركية، والعشوائية في اختيار الأسواق المستهدفة، وتشتت البيانات بين المصادر المحلية والدولية، وهو ما كان يؤثر على سرعة اتخاذ القرار وفرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.

إتاحة البيانات بشكل موحد

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى أن إتاحة البيانات بشكل موحد ومنظم تمنح المصدر المصري مرونة أكبر في دراسة الأسواق وتحليل اتجاهات الطلب العالمي، مؤكدا أن البوابة باعتبارها مرجعا وطنيا للبيانات والتحليل التجاري والصناعي ستوفر نافذة واحدة للوصول إلى معلومات الأسواق العالمية.

وأضاف أن حجم البيانات المتاحة عبر المنصة، والذي يتجاوز 60 مليون سجل بياني، يمثل ثروة معلوماتية تمكن المستثمر والمصدر من التعرف على حركة التجارة العالمية، ومقارنة الأسواق والتكتلات الاقتصادية، ورصد القيود غير الجمركية التي أصبحت عاملًا مؤثرًا في قدرة المنتجات على دخول الأسواق الدولية.

وأكد لحوتي أن توفير هذه المعلومات سيسهم في وضع سياسات تصديرية أكثر مرونة، وتحديد الفرص الواعدة، إلى جانب رصد الفجوات الاستيرادية والتغيرات في الأسواق العالمية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات المحلية نحو زيادة التصنيع وتعميق الإنتاج وسد احتياجات السوق.

أشاد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بـ مجلس الشيوخ، بجهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في إطلاق بوابة "معلومات التجارة الخارجية" كأكبر منصة وطنية متكاملة للمعلومات التجارية.

وأكد في تصريحات خاصة أن هذه الخطوة الرقمية تمثل طفرة حقيقية تدعم المستثمر والمصدر المصري، وتساهم في فتح آفاق جديدة للمنتجات الوطنية بالأسواق العالمية بناءً على قواعد بيانات دقيقة.

غياب دعوة أعضاء مجلس الشيوخ

ورغم ترحيبه الشديد بهذا الإنجاز، أبدى النائب علاء عبد النبي استغرابه الشديد وعلامات استفهام واضحة حول غياب دعوة أعضاء مجلس الشيوخ، وخاصة أعضاء لجنة الزراعة والري، لحضور فعاليات هذا الإطلاق الاستراتيجي، رغم مشاركة العديد من الجهات والنواب والمستثمرين.

وتساءل وكيل لجنة الزراعة قائلًا: "كيف يتم تدشين منصة قومية تستهدف طفرة في الصادرات المصرية، ويتم إغفال القطاع الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي والصادرات الوطنية؟ أين لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ من هذا المشهد؟"

وشدد "عبد النبي" على أن قطاع الزراعة ليس مجرد قطاع إنتاجي، بل هو فرس الرهان الأول في منظومة التصدير المصرية، مستندًا إلى آخر البيانات الرسمية المعلنة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تكشف عن أرقام لا يمكن تجاوزها في أي خطة استراتيجية للتجارة الخارجية:

وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية تستحوذ (بشقيها الطازج والمصنع) على نسبة تصل إلى حوالي 24% من إجمالي صادرات مصر للعالم،حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، مما يجعلها من أهم موارد العملة الصعبة للدولة.

واختتم النائب علاء عبد النبي تصريحه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، ولجنة الزراعة والري على وجه الخصوص، يمتلكان رؤى ودراسات وتشريعات داعمة للمصدرين الزراعيين، وكان من الأحرى تحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا المحفل، لضمان تعظيم الاستفادة من البوابة الجديدة وتوجيهها لخدمة الصادرات الزراعية التي تقود قاطرة التنمية في مصر حاليًا.

وثمن النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة نحو دعم المصدرين وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر دقة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن الأهم في مثل هذه المبادرات هو تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطن المصري، من خلال زيادة الصادرات وجذب المزيد من العملة الأجنبية، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

بوابة معلومات التجارة الخارجية

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن المصدرين كانوا يواجهون خلال السنوات الماضية عددًا من التحديات، على رأسها التعقيدات الإدارية وكثرة الإجراءات والروتين والبيروقراطية، الأمر الذي يتطلب المزيد من المرونة والتسهيلات لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن نجاح بوابة معلومات التجارة الخارجية في توفير المعلومات الدقيقة وتحليل الأسواق العالمية سيساعد الشركات المصرية على اقتناص فرص تصديرية جديدة، وهو ما قد ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتدفق العملة الصعبة إلى البلاد.