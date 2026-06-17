فى ذكراه.. أفلام مأخوذة من إبداعات الأديب يوسف السباعي

تحل اليوم، الثلاثاء 17 يونيو، ذكرى ميلاد الأديب الكبير يوسف السباعي، الذي اغتيل في قبرص فى 18 فبراير عام 1978 عن عمر ناهز الستين عامًا، أثناء قراءته إحدى المجلات بعد حضوره مؤتمرًا آسيويًا أفريقيًا بأحد الفنادق هناك.

يعد يوسف السباعي، واحدًا من أبرز وأشهر الكتاب في مصر، والذى كان يمتلك قلما تمكن من أن يصيغ به أروع القصص الاجتماعية والرومانسية، حيث تحولت أغلب قصصه إلى أفلام سينمائية.

ولقب السباعى فى فترة الستينات والسبعينات بفارس الرومانسية نظرًا لأعماله الأدبية العديدة التي نكتشف من خلالها عشقه للحب والرومانسية، واختار كبار نجوم ونجمات الفن تجسيد قصصه في أفلام سينمائية.

ويرصد “صدى البلد” أشهر 4 أفلام مأخوذة عن روايات للسباعي بمناسبة ذكرى ميلاده.

فيلم رد قلبي

عاصر جيل الخمسينات فيلم "رد قلبى"، والذى يتحدث عن الحياة قبل ثورة يوليو والتمايز الطبقي الفيلم أنتج عام 1957، هو من بطولة شكرى سرحان وأحمد مظهر وصلاح ذو الفقار وهند رستم ومريم فخر الدين ورشدى أباظة وزهرة العلا وفردوس محمد وحسين رياض.

فيلم أرض النفاق

واحد من أشهر الأفلام في السينما في فترة الستينات، وحقق أعلى الإيرادات عام 1968، وهو من بطولة فؤاد المهندس، وسناء جميل، وسميحة أيوب، وعبد الله فرغلي، ومن إخراج فطين عبد الوهاب.

فيلم شارع الحب

"انت اللى هتغنى يا منعم" هذا الإفيه هو الأشهر في أفلام الأبيض والأسود من فيلم شارع الحب، بطولة عبد الحليم حافظ وصباح وحسين رياض، وزينات صدقي، وعبد السلام النابلسى.

فيلم العمر لحظة

يعد من أشهر الأفلام الوطنية في مصر، وظل يعرض في دور السينما لمدة 24 أسبوع، أي ما يعادل 6 أشهر، وتلك المدة كانت المرة الأولى التي يمتد فيها عرض فيلم وطني كل هذا الوقت ويضرب الرقم القياسي في الاستمرارية، وهو بطولة ماجدة، وأحمد مظهر، ونبيلة عبيد، وأحمد زكي..وغيرهم.

فيلم بين الأطلال

واحد من أجمل الأفلام الرومانسية التي قدمت على الشاشة الفضية للكاتب يوسف السباعى، وهو من بطولة عماد حمدى، فاتن حمامة، فؤاد المهندس، ومن إخراج عز الدين ذو الفقار.

فيلم نادية

بطولة سعاد حسني في دور أختين توأم، وهي قصة اجتماعية رومانسية عن قصة يوسف السباعي، ومن إخراج أحمد بدر خان يشاركها في البطولة أحمد مظهر ونور الشريف وعبد المنعم إبراهيم.