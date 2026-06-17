اتخاذ الاجراءات اللازمة.. مصر للطيران تحقق في شكوى راكبة

أعلنت مصر للطيران، بدء التحقيق من كافة تفاصيل الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصة بمقطع فيديو يتضمن شكوى راكبة على متن إحدى رحلات شركة مصر للطيران، وذلك من قبل الجهات المعنية بالشركة.

وأكدت مصر للطيران أنه في حال وجود أي تقصير، سيتم اتخاذ الإجراء المناسب وفقا للوائح والقواعد المنظمة لذلك، بما يضمن الحفاظ على أسم وسمعة الشركة الوطنية .

كما أكدت مصر للطيران حرصها على الاهتمام بعملائها وتضعهم دائما على قمة أولوياتها، مشددة على إلتزامها الكامل بالتطوير المستمر لمنظومة الخدمات المقدمة .