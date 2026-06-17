الوزراء يناقش جهود توفير احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء العاصمة الجديدة؛ حيث يستعرض خلاله عدداً من الملفات الهامة، في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية ومتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات.

ومن المقرر أن تتناول المناقشات خلال الاجتماع ما يتعلق بجهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة ومتابعة خطى مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقاً من اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي وملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وجه رئيس الوزراء بإعدادها سابقاً لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كما يبحث اجتماع مجلس الوزراء ما يتعلق بمستجدات الموقف التنفيذي لما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة للمشروعات الاستثمارية والتنموية التي يتم العمل بها حالياً بالمحافظات المختلفة وما يتعلق برؤية الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية لتطوير أدائها وتعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة.