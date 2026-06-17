عضو صناعة النواب: القمة فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الاقتصادات الكبرى والدول النامية

أكدت النائبة رانيا الشيمي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشاركة المصرية الفاعلة في أعمال قمة مجموعة السبع ، وحضور الدولة المصرية لهذا المحفل الدولي المهم يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها مصر على الساحة الدولية والإقليمية، وقدرتها على طرح رؤيتها تجاه القضايا العالمية والتحديات المشتركة.

وقالت الشيمي إن القمة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الحوار بين الاقتصادات الكبرى والدول النامية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات متلاحقة تتعلق بالأمن الغذائي والطاقة والتغيرات المناخية والاضطرابات الاقتصادية، مشيرة إلى أن مصر أصبحت صوتًا معبرًا عن تطلعات دول الجنوب والقارة الأفريقية في مختلف المحافل الدولية.

وأضافت أن الرؤية المصرية التي تم طرحها خلال القمة تؤكد أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، فضلًا عن ضرورة توفير التمويل العادل للدول النامية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، بما يضمن تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة الشعوب.

وأكدت النائبة أن السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الأخيرة نجحت في ترسيخ مكانة مصر كشريك موثوق يحظى باحترام المجتمع الدولي، وهو ما انعكس في الدعوات المتكررة لمصر للمشاركة في القمم والمنتديات الدولية الكبرى، مشيدة بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية في تعزيز الحضور المصري على مختلف المستويات.

واختتمت الشيمي بيانها بالتأكيد على أن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.