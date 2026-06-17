أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

الذهب

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5373 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6265 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7175 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50120 جنيه.



كما استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 17 يونيو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.30 جنيه

سعر الشراء: 50.16 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.39 جنيه

سعر الشراء: 58.23 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.52 جنيه

سعر الشراء: 67.33 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.40 جنيه

سعر الشراء: 13.37 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.69 جنيه

سعر الشراء: 13.66 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء 17 يونيو 2026.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026



العظمى

القاهرة 34

الإسكندرية 29

شرم الشيخ 38

مطروح 27

أسوان 42

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية



مكة المكرمة 42

الدوحة 39

مسقط 35

تونس 27

الخرطوم 43

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم



أنقرة 28

مدريد 31

طوكيو 25

بكين 31

موسكو 18