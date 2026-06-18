قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تؤكد أن اليورانيوم المخصب لن يخرج من البلاد.. ما مصير التفاهم مع واشنطن؟
خلاف داخل إسرائيل بشأن دور محتمل للجيش السوري في نزع سلاح حزب الله
سر اختفاء الجمال الثلاثة خلال الهجرة النبوية.. معجزة لم تذكر تفاصيلها
تحركات أوروبية وتركية.. مؤشرات التصعيد العسكري تتغلب على فرص التسوية بين روسيا وأوكرانيا
تراجع صادرات السيارات الكورية الجنوبية 6% في مايو
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الخميس
رئيس العامة للاستعلامات: الكلمة المسؤولة تصنع الوعي وتدعم قيم الاحترام والتسامح
بعد اتفاق أمريكا وإيران.. هبوط أسعار البيتكوين والعملات المشفرة اليوم
ساهمتا في التهدئة.. ترامب يشكر الصين وروسيا على حيادهما في أزمة إيران
شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس وتحذير لقائدي المركبات
بتكلفة 38 مليون دولار.. ممدوح عباس يكشف مفاجأة عن استاد الزمالك بأكتوبر
لماذا نحتفل بالهجرة في شهر المحرم رغم وقوعها في ربيع الأول؟.. الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة فتحي: رفضت 4 مسلسلات العام الماضي.. ولا أشارك من أجل التواجد فقط l خاص

أميرة فتحي
أميرة فتحي
أحمد البهى

كشفت الفنانة أميرة فتحي عن سر رفضها عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية. 

وقالت أميرة فتحي في تصريحات خاصة لصدي البلد: أفضل اختيار أعمالي بعناية، ولا يشغلني بعدد الأعمال التي اقدمها بقدر اهتمامي  بجودتها وتأثيرها لدى الجمهور. 

واستكملت أميرة فتحي: اعتذرت خلال الفترة الماضية عن عدد من المشروعات الفنية، ومنها 4 مسلسلات تليفزيونية وفيلم سينمائي، لانها لم تنل إعجابي، بعضها كان يعاني من مشاكل في الانتاج، لذا فضلت الحفاظ على الثقة التي بنيتها مع المشاهدين على مدار مشواري الفني، خاصة وانني  كونت ذاكرة من أفلامي لدى المشاهدين، ولن اشارك في أعمال فنية لمجرد التواجد.

وعن دعمها للمهرجانات الفنية المصرية، سواء بالحضور أو من خلال الدعم المادي الذي تقدمه عبر شركتها الخاصة، تقول أميرة فتحي:   هذه القناعة ترجع إلى ما تعلمته من رموز الفن المصري الكبار، وفي مقدمتهم الفنان الراحل نور الشريف، فقد دخلت مجال الإنتاج  بدافع حبي للمهنة ورغبتي  في المساهمة في دعم الصناعة الفنية.

أميرة فتحي الفنانة أميرة فتحي النجمة أميرة فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا.. تعرف عليها

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم يهبط لأقل من 50 جنيهًا بالبنك الأهلي لأول مرة منذ فترة

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

تسلا FSD في 2026

حوادث تسلا تثير الشكوك حول سلامة السيارات الآلية

مرسيدس

مرسيدس-AMG تعيد محرك V8 الأسطوري إلى سياراتها الرياضية العملاقة

تحديث Android 17

بميزات ثورية.. تحديث أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة

بالصور

قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

نيسان سكايلين
نيسان سكايلين
نيسان سكايلين

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

للدايت.. سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة
سلطة الجزر المسلوق اللذيذة

بعد طرح ميتسوبيشي ديستينيتور.. أشهر 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد