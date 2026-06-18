أميرة فتحي: رفضت 4 مسلسلات العام الماضي.. ولا أشارك من أجل التواجد فقط l خاص

كشفت الفنانة أميرة فتحي عن سر رفضها عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

وقالت أميرة فتحي في تصريحات خاصة لصدي البلد: أفضل اختيار أعمالي بعناية، ولا يشغلني بعدد الأعمال التي اقدمها بقدر اهتمامي بجودتها وتأثيرها لدى الجمهور.

واستكملت أميرة فتحي: اعتذرت خلال الفترة الماضية عن عدد من المشروعات الفنية، ومنها 4 مسلسلات تليفزيونية وفيلم سينمائي، لانها لم تنل إعجابي، بعضها كان يعاني من مشاكل في الانتاج، لذا فضلت الحفاظ على الثقة التي بنيتها مع المشاهدين على مدار مشواري الفني، خاصة وانني كونت ذاكرة من أفلامي لدى المشاهدين، ولن اشارك في أعمال فنية لمجرد التواجد.

وعن دعمها للمهرجانات الفنية المصرية، سواء بالحضور أو من خلال الدعم المادي الذي تقدمه عبر شركتها الخاصة، تقول أميرة فتحي: هذه القناعة ترجع إلى ما تعلمته من رموز الفن المصري الكبار، وفي مقدمتهم الفنان الراحل نور الشريف، فقد دخلت مجال الإنتاج بدافع حبي للمهنة ورغبتي في المساهمة في دعم الصناعة الفنية.