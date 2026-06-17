كشر: مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع تعكس مكانة مصر الدولية المتقدمة

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالمشاركة الفاعلة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع المنعقدة بمدينة إيفيان، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على الساحة الدولية، وقدرتها على طرح رؤى متوازنة تجاه القضايا العالمية والإقليمية، بما يعزز من دورها كشريك رئيسي في تحقيق الاستقرار والتنمية.



وأكد كشر، في بيان له، أن رسائل الرئيس السيسي خلال القمة حملت تأكيدًا واضحًا على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم الأمن والاستقرار، ورفض التصعيد، والدفع نحو الحلول السياسية، مشيرًا إلى أن لقاءات الرئيس على هامش القمة عكست حجم التقدير الدولي للدور المصري، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أنه يعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص القيادتين على تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من جهود تحقيق الأمن والسلم الإقليمي.



وأضاف كشر أن التصريحات الصادرة عن اللقاء حملت رسائل إيجابية بشأن مستقبل التعاون الثنائي، خاصة فيما يتعلق بتكثيف التنسيق السياسي والتشاور المستمر حول القضايا الإقليمية، لافتًا إلى أن إشادة الجانب الأمريكي بالدور المصري تؤكد أن القاهرة باتت لاعبًا محوريًا لا غنى عنه في إدارة الأزمات الإقليمية.



وأوضح أن تناول القضايا الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية إنهاء النزاعات ووقف التصعيد، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على مركزية القضية الفلسطينية يعكس ثبات الموقف المصري الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والساعي لتحقيق سلام عادل وشامل.



واختتم كشر بيانه بالتأكيد على أن طرح ملف مياه نهر النيل خلال اللقاء يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية هذا الملف باعتباره قضية أمن قومي، مشيدًا بتفهم الجانب الأمريكي للشواغل المصرية، ومؤكدًا أن التحركات الدبلوماسية المصرية المتوازنة تواصل ترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية مسؤولة تسعى لحماية مصالحها ودعم الاستقرار في محيطها الإقليمي.