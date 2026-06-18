بتراجع 11%.. 4.3 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين في فبراير الماضي

تراجعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2026 بنسبة 11%.

إجمالي التعويضات

وأوضحت أحدث التقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2026 حصل “صدى البلد” علي نسخة منها، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 4,321 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2026 مقابل 4,857 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بانخفاض 11%.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 1,822 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2026 مقارنة 2,160 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025 بانخفاض سنوي قدره 15.7%.

التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

فيما انخفضت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 7.3 %، لتسجل 2.5 مليار جنيه في فبراير 2026، مقارنة 2.7 مليار جنيه في فبراير2025، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

التأمين التجاري

وشهدت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري تراجعا لتسجل 3,771 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2026 مقابل 4,386 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، بهبوط 14%، على أساس سنوي.

التأمين التكافلي

فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 16%، لتسجل 549.6 مليون جنيه خلال شهر فبراير 2026 مقارنة 470.5 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

إجمالي التعويضات خلال 2025

ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 61.4 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2025 مقابل 44.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، بنمو 43.9%.