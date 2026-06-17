مفاجآت قادمة.. تامر أمين: منتخبات من آسيا وأفريقيا ستكون متواجدة في دور الـ8 والمربع الذهبي للمونديال

أكد الإعلامي تامر أمين، أن الفروقات الفنية التي عاهدناها في النسخ السابقة من كاس العالم اختفت في منافسات نسخة كأس العالم الحالية في أمريكا .



وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" منتخبات قارة أفريقيا تقدم أداء رائعا في مونديال 2026".

وتابع تامر أمين :" ميسي هو اللي كسب الجزائر وكان بيلعب لوحده ورغم الهزيمة الجزائر قدمت أداء جيد في أولى مبارياته في المونديال ".

واكمل تامر امين :" المنتخبات الصغيرة كبرت وأصبحت ند قوي للمنتخبات الأوروبية الكبرى ، مونديال 2026 سيكون به مفاجآت كبيرة ومنتخبات من آسيا وأفريقيا ستكون متواجدة في دور الثمانية والمربع الذهبي ".



ولفت تامر أمين :" مونديال 2030 اللي هيكسبه منتخب مش من أوروبا او أمريكا اللاتينية وهيكسبه منتخب أفريقي أو آسيوي ".

