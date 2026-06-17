لتحقيق التوازن.. ترامب: دول الخليج بحاجة إلى صواريخ باليستية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن دول الخليج يجب أن تمتلك قدرات من الصواريخ الباليستية التقليدية، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار موازنة القدرات العسكرية مع أطراف أخرى تمتلك مثل هذه الأنظمة.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها على هامش ختام قمة مجموعة السبع، أن واشنطن ستعمل ضمن مسار مواز مع دول الخليج لمناقشة ما وصفه بالقضايا “غير النووية”، وعلى رأسها ملف الصواريخ الباليستية التقليدية.

وأضاف أن هذه القدرات أصبحت موجودة لدى أطراف أخرى، ولذلك على حد تعبيره “من الطبيعي أن تمتلك دول الخليج بعضا منها أيضا”.