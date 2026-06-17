القبض على المتهم بسرقة حقيبة آخر من داخل معهد بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام بعض الصبية بسرقة حقيبته وبداخلها مبلغ مالى من داخل أحد المعاهد التعليمية بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة السلام أول بالقاهرة من (عامل – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة حقيبته وبداخلها مبلغ مالى وبعض متعلقاته الشخصية حال تواجده داخل أحد المعاهد التعليمية بدائرة القسم ، وباستدعائه أفاد بتحصله على تلك الصور من إحدى كاميرات المراقبة وعدم تيقنه من إرتكابهم الواقعة .





بإجراء التحريات تبين عدم ارتكاب الصبية المشار إليهم بالمنشور الواقعة، وأمكن تحديد وضبط مرتكبها (عاطل "له ملعومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









