سينما زاوية تعرض «موعد على العشاء» احتفالًا بإطلاق بودكاست «موعد مع»

تستضيف سينما زاوية، مساء غدٍ الخميس 18 يونيو، عرضًا خاصًا لفيلم "موعد على العشاء"، بطولة سعاد حسني، حسين فهمي، أحمد زكي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتدور أحداث الفيلم حول نوال، التي تعيش في زواج مضطرب مع رجل الأعمال المتسلط عزت، وتسعى للحصول على الطلاق منه.

وخلال هذه المرحلة تتعرف على شكري، مصفف الشعر الحاصل على مؤهل عالٍ، وتنشأ بينهما قصة حب، إلا أن عزت يكتشف العلاقة ويحاول بكل الطرق إفسادها والتفريق بينهما.

ويأتي عرض الفيلم؛ احتفالًا بإطلاق أول حلقتين من بودكاست "موعد مع"، الذي تقدمه يمنى خطاب وكريم الدليل، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع اتحاد المعاهد الوطنية للثقافة التابعة للاتحاد الأوروبي (EUNIC).