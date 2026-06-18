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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

Project Hail Mary يحقق 681 مليون دولار عالميًا ويواصل تصدر شباك التذاكر

فيلم «Project Hail Mary»
فيلم «Project Hail Mary»
تقى الجيزاوي

واصل فيلم الخيال العلمي «Project Hail Mary» تحقيق نجاح كبير في شباك التذاكر العالمي، بعدما وصلت إجمالي إيراداته إلى 681 مليونًا و624 ألف دولار منذ طرحه في 20 مارس الماضي.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 343 مليونًا و810 آلاف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، مقابل 337 مليونًا و813 ألف دولار من الأسواق العالمية، ليؤكد حضوره القوي عالميًا.

فيلم الخيال العلمي «Project Hail Mary»

ويعد الفيلم من إنتاج شركة أمازون، وتصل مدته إلى ساعتين و36 دقيقة، بينما أخرجه الثنائي فيل لورد وكريستوفر ميلر، وبلغت ميزانيته نحو 184 مليون يورو، ما يجعله واحدًا من أبرز الإنتاجات الضخمة المعتمدة على التجربة السينمائية البصرية.

ويعكس الأداء القوي للفيلم استمرار إقبال الجمهور على أفلام الخيال العلمي ذات الإنتاج الضخم، مع ترسيخ مكانته كأحد أبرز أفلام العام وفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في هذا النوع السينمائي.

ريان جوسلينج

ويقوم ببطولة الفيلم النجم ريان جوسلينج، الذي يُعد واحدًا من أبرز نجوم هوليوود في الوقت الحالي، حيث نجح من خلال أدائه في تقديم شخصية محورية أسهمت في جذب اهتمام الجمهور للعمل.

كما اعتمد صناع الفيلم على أحدث تقنيات التصوير والمؤثرات البصرية، لتقديم تجربة مشاهدة استثنائية، وهو ما انعكس بشكل واضح على ردود الفعل الإيجابية التي حصدها الفيلم منذ الأيام الأولى لعرضه.

فيلم الخيال العلمي «Project Hail Mary» ريان جوسلينج إيرادات فيلم project Hail Mary

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