كيروش: غانا تملك القدرة على تحقيق إنجاز في كأس العالم 2026

أبدى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه فريقه على منتخب بنما بهدف دون رد، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الانتصار يمنح لاعبيه دفعة قوية لمواصلة المشوار بثقة خلال المنافسات المقبلة.

كيروش: لدينا القدرة على الذهاب بعيدًا

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أكد كيروش أن الأداء الذي قدمه لاعبو غانا يعكس الإمكانات الحقيقية للفريق، مشيرًا إلى أن منتخبه قادر على المنافسة بقوة إذا حافظ على نفس الروح والانضباط.

وقال المدرب البرتغالي: “بالأسلوب الذي لعبنا به اليوم، أؤمن أن غانا تستطيع تحقيق شيء مهم في هذه البطولة، واللاعبون أثبتوا امتلاكهم الشخصية والإصرار حتى اللحظات الأخيرة.”

اعتراف بصعوبة الشوط الأول

واعترف كيروش بأن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته في بداية اللقاء، موضحًا أن اللاعبين افتقدوا للحدة الهجومية والضغط المطلوب خلال الشوط الأول، وهو ما منح منتخب بنما فرصة لفرض إيقاعه في بعض الفترات.

وأضاف أن الجهاز الفني كان يتوقع معاناة الفريق في البداية، لكنه كان واثقًا من تحسن الأداء مع مرور الوقت، خاصة مع التزام اللاعبين بالتعليمات الفنية.

إشادة بروح اللاعبين

وأشاد مدرب غانا بالروح القتالية التي ظهر بها لاعبوه، مؤكدًا أنهم تعاملوا مع المباراة بعزيمة كبيرة، ونجحوا تدريجيًا في السيطرة على مجريات اللعب قبل أن يترجموا تفوقهم إلى هدف قاتل منحهم أول ثلاث نقاط في البطولة.

كما أبدى كيروش انزعاجه من الأسلوب البدني الذي اعتمد عليه منتخب بنما، معتبرًا أنه تسبب في زيادة الضغط على لاعبي غانا طوال المباراة.

بداية جديدة مع منتخب غانا

ويخوض كيروش أول بطولة كبرى مع منتخب غانا منذ توليه المسؤولية الفنية في أبريل الماضي، بعدما جاء خلفًا للمدرب أوتو أدو، الذي رحل عن منصبه عقب سلسلة من النتائج السلبية. ويأمل المدرب المخضرم في قيادة “النجوم السوداء” إلى مشوار مميز في كأس العالم، مستفيدًا من البداية المثالية التي حققها الفريق بالفوز على بنما