قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21
الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 يونيو في القاهرة والمحافظات
موضع في الصلاة يستجاب فيه الدعاء يغفل عنه الكثير
إنتهاء امتحانات الدبلومات الفنية اليوم .. وانتظام التصحيح بالكنترولات لإعلان النتيجة قريباً
أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا.. آبل تخطط لإطلاق AirPods بكاميرات وذكاء اصطناعي يقرأ ما حولك
القرار النهائي يقترب.. جلسة حاسمة تحدد مستقبل حسين الشحات مع الأهلي
مصرع ثلاثة أشخاص غرقا بمياه ترعة بالشرقية
رينارد يحفز لاعبي تونس: هل تعلمون ماذا سيحدث إذا عدتم إلى دياركم الآن؟
البيت الأبيض يوثق لقاء ترامب والسيسي على هامش قمة السبع
تصريحات ترامب تهز أسواق الطاقة.. النفط يصعد مجددًا بعد شكوك حول الاتفاق مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كيروش: غانا تملك القدرة على تحقيق إنجاز في كأس العالم 2026

كيروش
كيروش
رباب الهواري

أبدى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب غانا، سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه فريقه على منتخب بنما بهدف دون رد، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الانتصار يمنح لاعبيه دفعة قوية لمواصلة المشوار بثقة خلال المنافسات المقبلة.

كيروش: لدينا القدرة على الذهاب بعيدًا

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أكد كيروش أن الأداء الذي قدمه لاعبو غانا يعكس الإمكانات الحقيقية للفريق، مشيرًا إلى أن منتخبه قادر على المنافسة بقوة إذا حافظ على نفس الروح والانضباط.

وقال المدرب البرتغالي: “بالأسلوب الذي لعبنا به اليوم، أؤمن أن غانا تستطيع تحقيق شيء مهم في هذه البطولة، واللاعبون أثبتوا امتلاكهم الشخصية والإصرار حتى اللحظات الأخيرة.”

اعتراف بصعوبة الشوط الأول

واعترف كيروش بأن فريقه لم يقدم أفضل مستوياته في بداية اللقاء، موضحًا أن اللاعبين افتقدوا للحدة الهجومية والضغط المطلوب خلال الشوط الأول، وهو ما منح منتخب بنما فرصة لفرض إيقاعه في بعض الفترات.

وأضاف أن الجهاز الفني كان يتوقع معاناة الفريق في البداية، لكنه كان واثقًا من تحسن الأداء مع مرور الوقت، خاصة مع التزام اللاعبين بالتعليمات الفنية.

إشادة بروح اللاعبين

وأشاد مدرب غانا بالروح القتالية التي ظهر بها لاعبوه، مؤكدًا أنهم تعاملوا مع المباراة بعزيمة كبيرة، ونجحوا تدريجيًا في السيطرة على مجريات اللعب قبل أن يترجموا تفوقهم إلى هدف قاتل منحهم أول ثلاث نقاط في البطولة.

كما أبدى كيروش انزعاجه من الأسلوب البدني الذي اعتمد عليه منتخب بنما، معتبرًا أنه تسبب في زيادة الضغط على لاعبي غانا طوال المباراة.

بداية جديدة مع منتخب غانا

ويخوض كيروش أول بطولة كبرى مع منتخب غانا منذ توليه المسؤولية الفنية في أبريل الماضي، بعدما جاء خلفًا للمدرب أوتو أدو، الذي رحل عن منصبه عقب سلسلة من النتائج السلبية. ويأمل المدرب المخضرم في قيادة “النجوم السوداء” إلى مشوار مميز في كأس العالم، مستفيدًا من البداية المثالية التي حققها الفريق بالفوز على بنما

كيروش غانا كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

محمد صلاح عبدالفتاح

أول تعليق من محمد صلاح عبد الفتاح بعد واقعة منعه من دخول الترسانة

ترامب

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

ترشيحاتنا

30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبة

30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبة

اكسسوارات ذكية

مفاجأة| إكسسوارات تتحكم في حرارة الجسم خلال الصيف والشتاء.. ما القصة؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارًا

بالصور

قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

نيسان سكايلين
نيسان سكايلين
نيسان سكايلين

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد