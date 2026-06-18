عيار 21 يفقد 60 جنيهًا.. موجة هبوط تضغط على أسعار الذهب محليًا وعالميًا



شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الخميس 18 يونيو 2026، بعد انخفاضات قوية سجلتها بنهاية تعاملات أمس، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن الأصفر عالميًا وتراجع الأوقية في البورصات الدولية.



تراجع ملحوظ للعيار الأكثر تداولًا



وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المحلية، إلى 6160 جنيهًا للبيع و6110 جنيهات للشراء، مقارنة بنحو 6220 جنيهًا خلال تعاملات أمس، ليفقد نحو 60 جنيهًا دفعة واحدة.



كما سجل الذهب عيار 24 نحو 7040 جنيهًا للبيع و6985 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5280 جنيهًا للبيع و5235 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4105 جنيهات للبيع و4075 جنيهًا للشراء.



الجنيه الذهب يتراجع



وامتدت الخسائر إلى الجنيه الذهب، الذي سجل نحو 49280 جنيهًا للبيع و48880 جنيهًا للشراء، متأثرًا بالانخفاضات التي شهدتها أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلية.

كما بلغ سعر أوقية الذهب في مصر نحو 218970 جنيهًا للبيع و217190 جنيهًا للشراء، بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية.



الأوقية العالمية تهبط



وعلى المستوى العالمي، تراجعت أوقية الذهب إلى نحو 4258 دولارًا في البورصة العالمية، ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في السوق المصرية، التي ترتبط بشكل وثيق بتحركات المعدن النفيس عالميًا إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار.

وفي السياق ذاته، انخفض سعر دولار الصاغة إلى نحو 51.42 جنيه، مقابل 49.84 جنيهًا للسعر الرسمي للدولار، فيما يتوقع متعاملون بالسوق استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة في ظل تأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات أسواق المال والعملات.



تقلبات مستمرة بالسوق



ويرى متابعون لسوق الذهب أن المعدن الأصفر سيظل عرضة لتحركات سريعة صعودًا وهبوطًا خلال الفترة المقبلة، مع استمرار حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية، بينما يحتفظ الذهب بجاذبيته كأحد أهم أدوات التحوط والاستثمار في أوقات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.