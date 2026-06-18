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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يواصل مكاسبه بالسعودية.. عيار 24 يتجاوز 526 ريالًا والأوقية عند 4363 دولارًا

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس 18 يونيو 2026، مدعومة بصعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية وسط تطورات جيوسياسية عززت الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
 

ارتفاع الأعيرة المختلفة
 

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 526 ريالًا سعوديًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 482.25 ريالًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق، إلى 460.25 ريالًا.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 394.50 ريالًا، مواكبًا موجة الصعود التي شهدتها الأسواق العالمية للمعدن النفيس.
 

الجنيه الذهب والأوقية
 

وسجل الجنيه الذهب في السوق السعودية نحو 3682.50 ريال، في حين بلغت قيمة أوقية الذهب نحو 16362.75 ريالًا، مدعومة بارتفاع الأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة.
وعالميًا، سجلت أوقية الذهب نحو 4363 دولارًا في البورصات الدولية، وسط متابعة المستثمرين لتطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتأثيرها على حركة المعادن النفيسة.
 

عوامل تحرك الأسعار
 

ويظل الذهب من أكثر السلع تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تلعب أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية دورًا رئيسيًا في توجيه حركة المعدن الأصفر صعودًا وهبوطًا.
كما تؤثر تحركات أسعار النفط العالمية على الطلب على الذهب، إذ يتجه المستثمرون عادة إلى المعدن النفيس كأداة للتحوط في فترات التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين.
 

العرض والطلب يحكمان السوق
 

وتبقى معدلات الإنتاج العالمية وحجم العرض والطلب من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الذهب، ما يجعل أسعاره عرضة للتحركات المستمرة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

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