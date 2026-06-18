OpenAI توسّع إمكانات ChatGPT بإطلاق ميزة جديدة لتنظيم المهام تلقائيًا| تعرف عليها

كشفت شركة OpenAI عن تحديث جديد لروبوت الدردشة ChatGPT، يضيف ميزة Scheduled Tasks، التي تتيح للمستخدمين جدولة التذكيرات، وتنفيذ المهام المتكررة تلقائيًا، ومتابعة المستجدات دون الحاجة إلى التدخل اليدوي، في خطوة تستهدف تحويل ChatGPT إلى مساعد شخصي أكثر كفاءة في إدارة المهام اليومية.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة بدأ طرحها للمستخدمين اعتبارًا من اليوم، مع تحسينات في تجربة الاستخدام وسهولة الوصول إلى المهام المجدولة وإدارتها.

قسم جديد لإدارة المهام

ويتضمن التحديث إضافة تبويب جديد يحمل اسم Scheduled داخل القائمة الجانبية لـChatGPT، يضم جميع المهام التي أنشأها المستخدم، ويعرض موعد تنفيذ كل منها، مع توفير خيارات لإيقاف المهام أو إعادة تشغيلها أو تعديلها أو حذفها بسهولة.

تنفيذ تلقائي ومتابعة للمستجدات

وبحسب OpenAI، لا تقتصر الميزة على إرسال التذكيرات في أوقات محددة، بل تمتد إلى تنفيذ مهام تعتمد على المتابعة الدورية، مثل البحث عبر الإنترنت أو التحقق من التطبيقات المرتبطة بحساب المستخدم، ثم إرسال إشعار عند اكتشاف أي تحديثات أو تغييرات تستحق التنبيه.

كما يتيح النظام الجديد جدولة المهام في توقيتات دقيقة أو خلال فترات زمنية عامة مثل الصباح أو المساء، مع أداء أسرع واستقرار أكبر مقارنة بالإصدارات السابقة.

آلية عمل الميزة

وأشارت الشركة إلى أن المهام المجدولة لن تُنفذ أكثر من مرة واحدة خلال الساعة، كما قد تتوقف بعض المهام تلقائيًا إذا ظلت غير نشطة لفترة طويلة.

إيقاف Pulse واستبدالها بالنظام الجديد

وأكدت OpenAI أن ميزة Scheduled Tasks ستحل محل خدمة Pulse الخاصة بالمهام الاستباقية، والتي سيتم إيقافها نهائيًا بعد 14 يومًا، ضمن خطة الشركة لتوحيد أدوات إدارة المهام داخل ChatGPT.

متاحة لهذه الفئات

وأعلنت الشركة أن الميزة أصبحت متوفرة لمشتركي Plus وPro وBusiness وEnterprise، على أن يتم توسيع نطاق إتاحتها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية OpenAI لتطوير ChatGPT وإضافة مزايا عملية جديدة، بعد سلسلة من التحسينات التي شملت أدوات إنشاء الصور ومعالجتها، إلى جانب تحديثات أداة Codex التي حصلت مؤخرًا على إمكانات وخيارات إضافية لدعم المطورين.