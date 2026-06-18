قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب المحتوى المخالف.. تيك توك يحذف 2.3 مليون فيديو بمصر ويوقف 357 ألف بث مباشر
مصر تستعد لطرح مواقع استثمارية لمراكز البيانات بحوافز تنافسية
على مشاية ظهور مؤثر لبطل من حرب أكتوبر: أسقطت 6 طائرات والسادات كرّمني
جيش الاحتلال: قواتنا منتشرة في المنطقة الأمنية بعمق 10 كيلومترات داخل لبنان
وزير الخارجية يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية
هيئة الأنفاق توفر وسائل دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي LRT والمونوريل
سلامة الغذاء تكثف رقابتها على المراكب العائمة والمطاعم السياحية بالزمالك
أحمد جلال: الأهلي رفض مطالب إنبي المالية لإتمام صفقة علي محمود
أشعل فيها النيران.. القبض على المتهم بالتعدي على رئيسة قرية بكفر الشيخ
4300 دولار و164 جنيها.. أرقام تعيد الذهب إلى الواجهة
820 ألف جلسة قرآنية خلال عام.. الأوقاف تعلن حصاد خدمة كتاب الله | خاص
سقوط لص سرق هاتف فتاة من داخل محل بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

OpenAI توسّع إمكانات ChatGPT بإطلاق ميزة جديدة لتنظيم المهام تلقائيًا| تعرف عليها

OpenAI توسّع إمكانات ChatGPT بإطلاق ميزة جديدة لتنظيم المهام تلقائيًا| تعرف عليها
OpenAI توسّع إمكانات ChatGPT بإطلاق ميزة جديدة لتنظيم المهام تلقائيًا| تعرف عليها
ولاء عادل

كشفت شركة OpenAI عن تحديث جديد لروبوت الدردشة ChatGPT، يضيف ميزة Scheduled Tasks، التي تتيح للمستخدمين جدولة التذكيرات، وتنفيذ المهام المتكررة تلقائيًا، ومتابعة المستجدات دون الحاجة إلى التدخل اليدوي، في خطوة تستهدف تحويل ChatGPT إلى مساعد شخصي أكثر كفاءة في إدارة المهام اليومية.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة بدأ طرحها للمستخدمين اعتبارًا من اليوم، مع تحسينات في تجربة الاستخدام وسهولة الوصول إلى المهام المجدولة وإدارتها.

قسم جديد لإدارة المهام

ويتضمن التحديث إضافة تبويب جديد يحمل اسم Scheduled داخل القائمة الجانبية لـChatGPT، يضم جميع المهام التي أنشأها المستخدم، ويعرض موعد تنفيذ كل منها، مع توفير خيارات لإيقاف المهام أو إعادة تشغيلها أو تعديلها أو حذفها بسهولة.

تنفيذ تلقائي ومتابعة للمستجدات

وبحسب OpenAI، لا تقتصر الميزة على إرسال التذكيرات في أوقات محددة، بل تمتد إلى تنفيذ مهام تعتمد على المتابعة الدورية، مثل البحث عبر الإنترنت أو التحقق من التطبيقات المرتبطة بحساب المستخدم، ثم إرسال إشعار عند اكتشاف أي تحديثات أو تغييرات تستحق التنبيه.

كما يتيح النظام الجديد جدولة المهام في توقيتات دقيقة أو خلال فترات زمنية عامة مثل الصباح أو المساء، مع أداء أسرع واستقرار أكبر مقارنة بالإصدارات السابقة.

آلية عمل الميزة

وأشارت الشركة إلى أن المهام المجدولة لن تُنفذ أكثر من مرة واحدة خلال الساعة، كما قد تتوقف بعض المهام تلقائيًا إذا ظلت غير نشطة لفترة طويلة.

إيقاف Pulse واستبدالها بالنظام الجديد

وأكدت OpenAI أن ميزة Scheduled Tasks ستحل محل خدمة Pulse الخاصة بالمهام الاستباقية، والتي سيتم إيقافها نهائيًا بعد 14 يومًا، ضمن خطة الشركة لتوحيد أدوات إدارة المهام داخل ChatGPT.

متاحة لهذه الفئات

وأعلنت الشركة أن الميزة أصبحت متوفرة لمشتركي Plus وPro وBusiness وEnterprise، على أن يتم توسيع نطاق إتاحتها تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية OpenAI لتطوير ChatGPT وإضافة مزايا عملية جديدة، بعد سلسلة من التحسينات التي شملت أدوات إنشاء الصور ومعالجتها، إلى جانب تحديثات أداة Codex التي حصلت مؤخرًا على إمكانات وخيارات إضافية لدعم المطورين.

شات جي بي تي ChatGPT OpenAI إدارة المهام اليومية جدولة التذكيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

الدواجن

تحذير من اتحاد الدواجن: استمرار الخسائر قد يشعل الأسعار خلال الأشهر المقبلة

ذكرى الهجرة

سر اختفاء الجمال الثلاثة خلال الهجرة النبوية.. معجزة لم تذكر تفاصيلها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه

لأول مرة منذ مارس الماضي.. سعر الدولار في مصر تحت الـ50 جنيها

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الروسي بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي

جانب من الاجتماع

إتاحة مراكز تدريب وزارة العمل لتأهيل طلاب وخريجي جامعة القاهرة لسوق العمل

الطالبة منار أشرف

وزير الطيران ينعى الطالبة منار أشرف ضحية حادث طائرة التدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد