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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

“التربية الإيجابية للأبناء”.. ندوة بمجمع إعلام الوادى الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

نظم مجمع اعلام الوادى الجديد ندوه اعلامية حول  “التربية الإيجابية للابناء ركيزة أساسية لمجتمع آمن ومتماسك شارك فيها جمهور متنوع من مختلف القطاعات الحكوميه ومكلفات الخدمة العامة ومعلمات رياض الأطفال.

 وتحدث في الندوة فضيلة الشيخ حمدى فتحى إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف وافتتحت اللقاء دعاء سعد الإعلامية بإدارة اعلام الوادى الجديد موضحة أن الاهتمام بقضايا الأسرة والتنشئة السليمة للأبناء في مقدمة جهود الهيئة العامة للاستعلامات ؛ باعتبار الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وصلاحها ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع وتقدمه.

 وفى ذات السياق أكدت أزهار عبد العزيز مدير ادارة الاعلام على  انه من داخل الأسرة تتشكل شخصية الأبناء، وتُغرس القيم والمبادئ والأخلاق، ويتعلم الطفل معاني الانتماء والمسؤولية واحترام الآخرين. 

وأوضحت أن التنشئة السليمة القائمة على الحوار والرحمة والقدوة الحسنة والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية تُسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.


ومن جانبه تحدث فضيله الشيخ حمدى عن التربيه الايجابيه للابناء مؤكد على ان الأبناء نعمة عظيمة من نعم الله تعالى، وهم أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وقد أمرنا الله بحسن رعايتهم وتربيتهم تربية صالحة، فقال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ وشرح ما ورد في سورة لقمان من تعاليم وقدوة تؤكد مجموعة من القيم يجب الالتزام بها، موضحا ان التربية الإيجابية في الإسلام ليست مفهومًا حديثًا فحسب، بل هي منهج أصيل أرشدنا إليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يقوم على الرحمة والحب والقدوة الحسنة والحوار والتوجيه.


 

الوادي الجديد اخبار الوادى الجديد ندوه اعلاميه

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