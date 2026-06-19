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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة.. سيارات تويوتا الكهربائية تغيب عن أهم جوائز السلامة

تويوتا
تويوتا
عزة عاطف

تواجه شركة "تويوتا" اليابانية تحديًا تسويقيًا وهندسياً غير متوقع؛ بعدما حُرمت طرازاتها الكهربائية الجديدة لعام 2026 من الحصول على أرفع جوائز السلامة والأمان الصادرة عن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة الأمريكي (IIHS). 

وتعد جوائز "Top Safety Pick" و"Top Safety Pick+" من أكثر الأوسمة المرموقة التي تعكس قوة الهيكل وكفاءة التكنولوجيا الوقائية لمنع الحوادث، إلا أن عيباً مشتركًا ومفاجئًا أبعد أساطيل تويوتا الصديقة للبيئة عن منصات التتويج.

"منظومة الإضاءة" تبعد 3 طرازات كهربائية عن الجائزة الكبرى

استبعد المعهد الأمريكي رسمياً ثلاثة من أبرز طرازات تويوتا الكهربائية، وهي: "bZ"، و"bZ Woodland"، و"C-HR"، من الترشح للجوائز السنوية؛ بسبب حصول منظومة المصابيح الأمامية على تقييم "ضعيف" (Poor). 

ووفقًا للوائح الاختبارات الصارمة لعام 2026، يشترط المعهد حصول المصابيح على تقييم "جيد" أو “مقبول” كمعيار أساسي للتأهل، حيث كشفت التجارب اللوجستية والميدانية أن شدة الإضاءة لم تكن كافية لإنارة المنعطفات والمسارات المستقيمة بالشكل المطلوب، مما أدى لاستبعادها ماديًا بصورة فورية.

عيب حصري بالطاقة النظيفة وتأثر مباشر لشاحنات “سوبارو”

أظهرت التقارير الفنية تفاصيل غريبة؛ حيث تبين أن هذه المشكلة الهندسية حصرية تمامًا بالطرازات الكهربائية الجديدة، في حين لم تسجل سيارات تويوتا العاملة بالبنزين أو الأنظمة الهجينة (Hybrid) مثل كورولا أو كامري هذا الخلل، بل حصدت تقييمات متقدمة مادتها الأمان. 

وامتدت هذه الثغرة اللوجستية لتطال طرازات شركة "سوبارو" الكهربائية الشقيقة التي تشترك مع تويوتا في نفس خطوط الإنتاج والشاسيه، لتسجل هي الأخرى أداءً ضعيفًا في كفاءة الإضاءة الليلية وسط توقعات بإجراء تعديلات هندسية عاجلة من الوكيل لتلافي هذا العيب التجاري.

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