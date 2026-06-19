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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بوسي شلبي تستعرض أناقتها بفستان أبيض.. شاهد

بوسي شلبي
بوسي شلبي
هاجر هانئ

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي شلبي

تألقت بوسي شلبي في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض الذي كشف عن رشاقتها و ذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها.

أنتعلت بوسي شلبي حذاء أنيق ذا كعب  عالي باللون الفضي كما تزينت بمحموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت بوسي شلبي بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

بوسي شلبي إطلالة بوسي شلبي صور بوسي شلبي

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