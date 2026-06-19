انتبه .. هذه الأعراض تدل على جرثومة المعدة ونصائح للعلاج

جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا التي تصيب المعدة. يمكنها إتلاف أنسجة المعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر). قد يُسبب ذلك ألمًا والتهابًا. في بعض الحالات، قد تُسبب أيضًا تقرحات مؤلمة تُسمى قرحة هضمية في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي.

جرثومة المعدة شائعة، إذ يُصاب بها الكثيرون. غالبًا لا يُصاب حاملوها بالقرحة أو تظهر عليهم أي أعراض، لكنها تُعدّ سببًا رئيسيًا للقرحة.

تهاجم جرثومة المعدة الغشاء المُبطّن للمعدة. تُنتج البكتيريا إنزيمًا يُسمى اليورياز، يُقلل من حموضة أحماض المعدة، ويُضعف الغشاء المُبطّن لها. بالتالي، تُصبح خلايا المعدة أكثر عرضةً للتلف بفعل الحمض والبيبسين، وهما سوائل هضمية قوية. قد يُؤدي ذلك إلى تقرحات في المعدة أو الاثني عشر.

تستطيع جرثومة المعدة أيضًا الالتصاق بخلايا المعدة، مما يُضعف قدرة المعدة على حماية نفسها. تصبح المنطقة حمراء ومتورمة (ملتهبة).

قد تتسبب جرثومة المعدة (H. pylori) أيضًا في زيادة إفراز حمض المعدة. ولا يزال الخبراء الصحيون يجهلون آلية ذلك تمامًا، كما قد تؤدي جرثومة المعدة إلى الإصابة بسرطان المعدة.

ما هي أعراض جرثومة المعدة ؟



يحمل معظم الأشخاص هذه البكتيريا لسنوات دون أن يدركوا ذلك لعدم ظهور أي أعراض عليهم. ولا يعرف الخبراء السبب.

قد تُصاب باحمرار وتورم (التهاب) في بطانة المعدة، وهذا ما يُسمى التهاب المعدة.

قد تُصاب بتقرحات أو قرحة هضمية في المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر). تشمل أعراض القرحة ألمًا في البطن. قد يكون الألم:

ألمًا خفيفًا لا يزول

يحدث بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من تناول الطعام

يظهر ويختفي لعدة أيام أو أسابيع

يحدث في منتصف الليل عندما تكون المعدة فارغة

يختفي عند تناول الطعام أو الأدوية التي تقلل من حموضة المعدة (مضادات الحموضة)

يسبب فقر الدم بسبب النزيف



تشمل الأعراض الأخرى للقرحة ما يلي:

فقدان الوزن

فقدان الشهية

انتفاخ أو تورم

تجشؤ

اضطراب في المعدة أو غثيان

قيء

قد تتشابه أعراض القرحة مع أعراض مشاكل صحية أخرى. لذا، يُنصح دائمًا بمراجعة الطبيب للتأكد.

كيف يُعالج جرثومة المعدة ؟



يعتمد العلاج على الأعراض، والعمر، والحالة الصحية العامة، بالإضافة إلى شدة الحالة.

قد يصف لك الطبيب أدويةً تقضي على البكتيريا (مضادات حيوية).

تشمل الأدوية الأخرى ما يلي:

حاصرات مستقبلات الهيستامين H2: تُستخدم هذه الأدوية لتقليل حموضة المعدة عن طريق تثبيط هرمون الهيستامين، الذي يُحفز إفراز الحمض.

مثبطات مضخة البروتون: تُساعد هذه الأدوية على منع المعدة من إفراز الحمض، وذلك عن طريق تثبيط عمل مضخة الحمض في المعدة.

واقيات بطانة المعدة: تحمي هذه الأدوية بطانة المعدة من الحمض وتُساعد على قتل البكتيريا.

قد تحتاج إلى تناول عدة أدوية في الوقت نفسه للتخلص من جرثومة المعدة. قد تكون خطة العلاج معقدة أحيانًا، ولكن من المهم اتباع التعليمات بدقة للتخلص من البكتيريا.



المصدر: cedars-sinai