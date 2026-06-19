بريطانيا تحث إسرائيل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة

دعا مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشار كاريوكي، في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط، إلى أن المجلس اعتمد القرار 2803 في نوفمبر الماضي، والذي أقر خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشاملة لإنهاء الصراع في غزة،

وقال "إن هذا القرار أتاح فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم، وقد تحقق بعض التقدم منذ ذلك الحين على الصعيد الإنساني، إلا أن الخطة لم تتحقق بشكل كامل، ولا يزال الوضع الإنساني في غزة كارثيا"، بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية.

وذكر المندوب البريطاني أن التقارير تشير إلى استمرار الانتهاكات لوقف إطلاق النار وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني منذ أكتوبر الماضي، كما أدى النزوح المتكرر، والظروف غير الصحية، وعدم كفاية الرعاية الطبية إلى تعريض الأطفال والأسر للأمراض، إذ يعانون من سوء التغذية الشديد الذي يعجزهم عن مقاومة العدوى.

وأضاف "ومع ذلك، تواصل إسرائيل تطبيق القيود لمنع وصول المواد الأساسية، رغم أن القرار 2803 ينص على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية المدنية".

وحث كاريوكي إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وإزالة القيود غير المبررة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية فورا، كما دعا إلى ضرورة أن تتمكن الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأونروا، والمنظمات غير الحكومية الدولية من العمل بأمان وعلى نطاق واسع لأداء مهامها الأساسية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

ولفت كاريوكي إلى أن التزام إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ينبغي ألا يكون مشروطا بنزع سلاح حماس، وقال "يجب ألا تستخدم المساعدات الإنسانية أبدا كورقة ضغط سياسية، فهذا أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني".

كما أكد المبعوث البريطاني أن الاستقرار في الضفة الغربية ضروري لأي سلام دائم، مستنكرا تزايد العنف من المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين بمستويات غير مسبوقة.

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة الجناة.معربا عن التزام بريطانيا بالعمل مع شركائها لوضع أسس مستقبل مختلف، قائم على حل الدولتين والتعايش السلمي بينهما.