بعد قليل.. ترقبوا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني بالإسكندرية

نشرت محافظة الإسكندرية منذ قليل بيانًا عاجلاً، حول موعد نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي 2025-2026.

تفاصيل إعلان النتيجة والرابط

وذكرت المحافظة في بيان: “بعد قليل ترقبوا اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني”.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية فور اعتمادها رسميًا من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية:

https://alex-edu.com/

ويُعد هذا الرابط الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية باستخدام رقم الجلوس.

ووسط ترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور، أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بداية الأسبوع، بعد الانتهاء من جميع مراحل المراجعة الفنية واعتمادها رسميًا من المحافظ.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والشفافية في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مشددًا على أن «كل طالب يجب أن يحصل على حقه كاملًا دون زيادة أو نقصان»، مع الالتزام بمعايير الجودة والمراجعة الدقيقة قبل اعتماد النتيجة وإعلانها رسميًا.

وتواصل لجان النظام والمراقبة بمحافظة الإسكندرية أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية ورصد وتجميع الدرجات، تمهيدًا للانتهاء من المراجعة النهائية وإعداد النتيجة في صورتها النهائية قبل عرضها على المحافظ لاعتمادها رسميًا.