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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه اليوم.. اخر تحديث

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

استقر أعلي سعر دولار أمام الجنيه؛ في أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 19-6-2026 على مستوى السوق الرسمية بدون تغيير.

إجازة البنوك

وأعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي بمناسبة احتفالات السنة الهجرية.

الدولار يعود للارتفاع وسط مخاوف تعثر مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وبلغ آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 50.18 جنيها للشراء و 50.28 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار

ومنح البنك المركزي المصري البنوك 3 أيام تتضمن يومي الراحة الأسبوعية المقررة اعتبارا من اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت.

الدولار ثابت

وأظهرت تعاملات الدولار ثباتا في مواجهة الجنيه المصري اليوم، بعد تراجع بقيمة 2.07 جنيها علي الأقل منذ الخميس الماضي.

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 49.86 جنيها للشراء و 49.96 جنيها للبيع.

الدولار يعود للارتفاع وسط مخاوف تعثر مفاوضات السلام بين واشنطن وطهران

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 49.77 جنيها للشراء ءو 49.87 جنيها للبيع  في بنوك " فيصل الإسلامي، الإمارات دبي، الإسكندرية".

ووصل ثاني أقل سعر دولار 49.8 جنيها للشراء و 49.9 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،نكست".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 49.82 جنيها للشراء و 49.92 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري".

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك  نحو 49.85 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، البركة، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، HSBC".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار 50.18 جنيها للشراء و 50.28 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 49.87 جنيها للشراء و 49.97 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، مصر، المصري الخليجي، الأهلي، التنمية الصناعية، ميد بنك،سايب، قتاة السويس، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي".

البنك المركزي

ارتفاع الودائع

ارتفع رصيد الإئتمان المحلي بنهاية العام الماضي إلي 16.52 تريليون جنيه مقابل 16.22 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 16.04 تريليونًا في أكتوبر من نفس العام.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي أظهر وصول صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الإئتمان المحلي لـ11.3 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 11.1 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بـ 10.99 تريليون جنيها في أكتوبر 2025.

وبلغ رصيد الأوراق المالية 8.723 تريليون جنيه ديسمبر 2025 مقابل 8.76 تريليون جنيه نوفمبر 2025 ومقارنة بـ8.6 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.

وسجل حجم المطلوبات من قطاع الأعمال العام  نحو 510.8 مليار جنيه ديسمبر 2025 مقابل 508.622 مليار جنيه نوفمبر 2025 ومقارنة بـ504.8 مليار جنيه في أكتوبر 2025.

وبلغت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بما في ذلك بنود الأوراق المالية و الإقراض والخصم؛ مسجلة 3.273 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 3.213 تريليون جنيه نوفمبر السابق ومقارنة بـ3.14 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.ر

سعر دولار أمام الجنيه البنك المركزي المصري آخر تحديث لأعلي سعر دولار

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