أبرمت شركة سامسونج الكورية الجنوبية تحالفاً تسويقياً وثقافياً ضخماً مع استوديوهات مارفل العالمية للترويج لجيلها الأحدث من الهواتف الذكية القابلة للطي لعام 2026.

وأكدت التقارير الفنية الصادرة اليوم، أن عملاق التكنولوجيا الآسيوي استقر على اختيار شخصية البطل الخارق الشهير "سبايدرمان" (Spider-Man) ليكون الواجهة الدعائية والرمز البصري الأساسي لحملتها الدولية الموجهة لدعم مبيعات سلسلتي "Galaxy Z Fold" و"Galaxy Z Flip"، في خطوة عبقرية تستهدف دمج عناصر الإثارة السينمائية بمرونة العتاد المرن لـ جلب انتباه جيل الشباب والمطورين حول العالم.

محاكاة مرونة خيوط العنكبوت لتأكيد متانة المفصلة الهندسية المطورة

تستهدف الحملة البصرية المبتكرة محاكاة الحركات الانسيابية المرنة لشخصية سبايدرمان لإبراز قوة ومتانة المفصلة الهندسية الجديدة التي حقنت بها سامسونج أجهزتها القابلة للطي.

وتمنح هذه الشراكة لعام 2026 قطاع التسويق ميزة دمج المؤثرات البصرية ثلاثية الأبعاد لإثبات قدرة الهواتف على الانثناء والعمل تحت مختلف زوايا الرؤية الشاقة بنسبة مرونة وتحمل بلغت 100%، تزامناً مع صيانة حماية الشاشات الداخلية ضد الصدمات والحوادث اليومية المباغتة.

أتمتة واجهات "Galaxy AI" بثيمات حصرية لعشاق البطل الخارق

تمنح سامسونج مستخدمي الهواتف المرنة تجربة برمجية فريدة تتكامل بالكامل مع ميزات نظام تشغيل الأجهزة.

وحرص مصممو الأكواد على صياغة حزمة من الثيمات (Themes)، والخلفيات الحية، وأصوات التنبيهات المخصصة المستوحاة من عالم "سبايدرمان" الرقمي، والتي تتولى أتمتة تهيئة الشاشة الخارجية والداخلية فور فتح الهاتف، بالتوازي مع تخصيص خوارزميات الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" لتقديم حوارات تفاعلية ذكية تخدم تسييل وتسهيل الوظائف البشرية اليومية للمستخدم صامتاً وبأقل مجهود.

إصدارات خاصة ومحدودة تشعل ترقب أسواق المحمول بمصر

تفتح هذه الشراكة السينمائية المذهلة آفاقاً استهلاكية واقتصادية بالغة الأهمية يتابعها مراجعو الهاردوير ومحلات المحمول في مصر لعام 2026.

ويرى الخبراء محلياً أن إطلاق سامسونج لعلب وصناديق هدايا خاصة (Special Edition) تحمل شعار "سبايدرمان" وملحقات شحن مبرمجة سيمثل وسيلة جذب ترويجية ممتازة بالسوق المصرية، لاسيما لقطاعات الشباب المستقلين والمطورين بمصر الذين يبحثون دائماً عن التميز العتادي والبري لإدارة مشاريعهم وقنوات العمل الحر باحترافية وبدون أي تعقيد واجهي.

يبرهن استنجاد سامسونج بنفوذ سبايدرمان الثقافي لعام 2026 على أن حسم صدارة قطاع الهواتف القابلة للطي غادر فخخ الأرقام الهندسية الجافة ليرتكز حول صياغة تجارب بصرية وعاطفية تلامس تطلعات المستهلك المعاصر.

ومع بدء تدفق المواد الإعلانية عبر الشبكات السحابية، يستعد فضاء المحمول لمنعطف تسويقي مستدام يثبت أن صقل التفاصيل البرمجية الصغير والتكامل مع الفنون هما خط الدفاع الأول لصيانة الريادة الاستراتيجية عالمياً.