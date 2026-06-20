العلاج الحر بالإسماعيلية: غلق 6 منشآت طبية وإنذار 15 آخري مخالفة

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ،بالمرور على عدد ٥٠ منشأة طبية خاصة تنوعت بين عيادات نسا وتوليد وعيادات أسنان ومراكز علاج طبيعي ومعامل تحاليل طبية وتخصصات اخرى.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بالمحافظة، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى - وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إستصدار قرارات غلق لعدد ٦ منشآت مخالفة وإنذار ١٥ منشأة أخرى لتلافى السلبيات.

وتضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لإشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية ،قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.