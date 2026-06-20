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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يتابع بروتوكول التعاون مع التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس تكنولوجيا المياه

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
حنان توفيق

عقد  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة موقف تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاص بإنشاء "مدارس تكنولوجيا المياه" لتسهم في إعداد وتأهيل كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات قطاع المياه والري وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري  

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس المركز الإقليمي للتدريب للموارد المائية والري، ممثل الوزارة في تنفيذ البروتوكول، الموقف الحالي للبروتوكول والخطوات التنفيذية المقترحة لتفعيله، وآليات التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يضمن الإسراع  في بدء تنفيذ مستهدفات البروتوكول وتحقيق أهدافه.

كما تم مناقشة البرامج التعليمية والتدريبية المقترحة، والأقسام المقترحة في المجالات المختلفة والتي من شأنها تخريج دفعات من الفنيين المتخصصين في مجالات عمل الوزارة المختلفة وفضلا عن بحث آليات الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية المتاحة بقطاعات وهيئات ومصالح الوزارة والمركز الإقليمي للتدريب من قاعات تدريبية وورش ومحطات ميكانيكية وبحثية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين علميًا وعمليًا للعمل في المجالات المرتبطة بإدارة الموارد المائية والري.

وأكد الدكتور سويلم أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة باعتباره أحد أحد الركائز الأساسية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 واحد اهم المحاور الرئيسية لتطوير منظومة العمل بقطاع المياه بشكل عام، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه المدارس يمثل خطوة مهمة نحو إعداد أجيال جديدة تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة لدعم جهود التنمية وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.

الري وزارة التربية مدارس تكنولوجيا المياه

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