هوندا Prelude 2027 تخطف الأنظار باللون العنابي .. وماذا عن السعر؟

لفتت هوندا الأنظار داخل السوق اليابانية بعد الكشف عن نسخة محدودة الإنتاج من Prelude 2027، والتي جاءت بمجموعة من اللمسات الخاصة التي تميزها عن الطرازات التقليدية.

ويظهر اللون الخارجي الجديد كأحد أهم عناصر هذا الإصدار، حيث اعتمدت الشركة طلاءً يحمل اسم Premium Crystal Garnet Metallic، وهو لون عنابي جديد يمنح السيارة طابعاً أكثر تميزاً مقارنة بالألوان المتاحة سابقاً.

هوندا Prelude 2027

اللون العنابي الجديد يتصدر المشهد الخارجي

يشكل الطلاء العنابي العنصر الأبرز في التصميم الخارجي للسيارة، حيث يضفي على الهيكل مظهراً أكثر عمقاً وحيوية تحت الإضاءة المختلفة، ولم تقتصر التعديلات على اللون فقط، إذ حصلت السيارة على مجموعة من التفاصيل التي تعزز شخصيتها الرياضية.

وتعتمد النسخة الخاصة على عجلات ألمنيوم قياس 19 بوصة من Machined Black Clear، وهو ما يمنح السيارة مظهراً أكثر جرأة، كما استبدلت هوندا اللمسات الزرقاء المستخدمة في النسخ القياسية بعناصر حمراء موزعة على أجزاء من الصدامات، لتنسجم مع الطلاء الخارجي وتمنح السيارة هوية بصرية أكثر تميزًا.

وتواصل Prelude 2027 الاعتماد على الخطوط الرياضية التي تميز هذا الطراز، حيث تظهر الواجهة الأمامية بتصميم حاد يعكس الطابع الديناميكي للسيارة، كما تتميز المصابيح الأمامية بتصميم حاد يمنح المقدمة مظهراً أكثر قوة.

هوندا Prelude 2027

هوندا Prelude 2027 والمنظومة الهجينة

تعتمد هوندا Prelude 2027 على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين وأخرى كهربائية، وتستند المنظومة إلى محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، مع محركين كهربائيين.

من خلال القدرات الفنية تستطيع السيارة إنتاج قوة إجمالية تبلغ 200 حصان، وتنتقل هذه القوة إلى العجلات الأمامية، كما ترتبط منظومة الحركة بناقل حركة أوتوماتيكي.

هوندا Prelude 2027

سعر هوندا Prelude 2027 في اليابان

أتاحت هوندا النسخة Limited Edition الجديدة للطلب داخل اليابان، بينما يبلغ سعرها 6,306,300 ين ياباني، وهو ما يعادل نحو 39,300 دولار أمريكي.