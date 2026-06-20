خبطه وجري.. القبض على شخص صدم طفلا بدراجة كهربائية في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد دراجة كهربائية "سكوتر" لقيامه بالسير برعونة والإصطدام بطفل حال سيره بأحد الشوارع بالغربية مما أدى إلى إصابته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 يونيو تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بالغربية من والد الطفل المشار إليه (حلاق – مقيم بدائرة القسم ) وقرر أنه حال سير نجله (سن 10 "مصاب بجروح متفرقة") بأحد الشوارع بدائرة القسم إصطدمت به دراجة كهربائية "سكوتر" حال سيرها عكس الإتجاه مما أدى إلى إحداث إصابته المنوه عنها.

تم تحديد وضبط الدراجة الكهربائية الظاهرة بمقطعى الفيديو "بدون ترخيص" وقائدها (مبيض محارة، مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد.

تم التحفظ على الدراجة وإتخاذ الإجراءات القانونية.