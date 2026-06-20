ديشامب يوجه رسائل هامة للاعبي فرنسا قبل مواجهة العراق بكأس العالم

وجه ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، رسائل تحفيزية للاعبي الديوك قبل مواجهة العراق، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا عبر منصة "إكس" فيديو لتصريحات ديشامب الحاسمة، من داخل غرفة ملابس لاعبي الديوك.

وقال ديشامب: "إياكم والاستخفاف بالعراق؛ فهو ليس فريقا صغيرا بل منظم ومنضبط بدنيا وفنيا، لقد أحرج منتخبات كبرى مثل إسبانيا والنرويج وفاز على بوليفيا".

رسالة ديشامب

واختتم: "اللعب أمامهم يتطلب الجدية الكاملة والتركيز من أجل تفادي السقوط في فخ الثقة الزائدة، فالفوز ليس مضمونًا لمجرد أننا فرنسا".

وتصريحات ديشامب تأتي في هذا التوقيت لتؤكد رغبة المدرب في تجنب أي مفاجآت قد تعقد موقف الديوك في دور المجموعات بكأس العالم.

ونوه مدرب فرنسا بأن الكرة الآسيوية والعراقية تحديدًا، قد تطورت بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية، وأن أسود الرافدين لديهم عناصر قادرة على إحداث المفاجأة إذا لم يتم احترامهم بشكلٍ كاف.