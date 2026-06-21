قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل أن يمتد الخطر.. استجابة سريعة تُنهي حريقًا مفاجئًا بمدخل قرية إدفا في سوهاج
نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يصل إلى سويسرا للمشاركة في المباحثات مع إيران
الطقس اليوم شديد الحرارة نهارا.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة
اليوم.. محاكمة 8 متهمات في واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس بشبرا الخيمة
اليابان تقترب من دور الـ32 بثنائية في شباك تونس بالشوط الأول
حزب الله يوجع إسرائيل.. مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة 20
نظر مُحاكمة 168 متهمًا بخلية التجمع .. بعد قليل
الفراعنة أذهلونا.. محمد بركات: منتخب مصر كان على بُعد خطوة من إسقاط بلجيكا
في ذكراه .. قصة إنقاذ عبد الحليم حافظ يوم ولادته
أستاذ علوم سياسية يكشف مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية
كيفية تنظيم أوقات الامتحانات بما يتناسب مع أوقات الصلاة .. دار الإفتاء تُجيب
ثابت عند 6025 جنيها.. سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

3.3 مليون مواطن ينتظرون قانون التصالح وهذه أهم ملامح التعديلات.. فيديو

مخالفات البناء
مخالفات البناء
اخبار توك شو

ينتظر ملايين المواطنين خروج مشروع قانون التصالح للنور، وذلك من أجل تقنين الوحدات الخاصة، وترك وحدات آمنة لأولادهم.

وكشف النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، عن التعديلات المتوقعة في قانون التصالح الجديد، موضحًا أن التعديلات تتجاوز 8 تعديلات، وذلك بسبب المشكلات الكثيرة التي واجهت المواطنين في القانون الحالي.

مخالفات البناء
مخالفات البناء

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك ملايين المواطنين يرغبون في تقنين أوضاعهم بشأن المباني المخالفة، ولذلك فإن المشروع الجديد سيعمل على حل جميع المشكلات التي ظهرت في القوانين السابقة بعد تطبيقها.

التصالح
مخالفات البناء

3.3 مليون مواطن سيتمكنون من تقنين أوضاعهم

 

ولفت إلى أن بعض الحالات المخالفة تم بالفعل حبس أصحابها، ثم أصبحوا يبحثون عن حلول للتصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن المشروع الجديد سيسهل على المواطنين إجراءات التصالح، وأن نحو 3.3 مليون مواطن سيتمكنون من تقنين أوضاعهم بدلًا من التعرض للحبس.

مبنى مخالف
مخالفات البناء

وأشار إلى أن المباني التي يجوز لها التصالح وفقا للقانون الحالي هي تلك التي تم رصدها عبر التصوير الجوي حتى 15-10-2023.

من جانبه، أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزيرة التنمية المحلية أوضحت أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديدًا لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن المشروع تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أجهزة الدولة تلقت نحو مليوني طلب للتصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2026، مشيرًا إلى استمرار جهود الجهات المعنية في فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح أن هناك بعض المناطق والأحياء بالقاهرة لا يُسمح بالتصالح على مخالفات البناء بها، نظرًا لطبيعتها الجغرافية أو لوجود اشتراطات خاصة تحكم تلك المناطق، بما يضمن الحفاظ على التخطيط العمراني والسلامة العامة.

تحقيق الانضباط العمراني


وأشار إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يمثل أحد الملفات المهمة التي تعمل الدولة على إنجازها، بهدف تقنين الأوضاع وتحقيق الانضباط العمراني، مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد القانونية المنظمة لهذا الملف.


8 تعديلات على قانون التصالح


1- السماح بالتصالح على الجراجات.


2- التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.


3- استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف.


4- منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات.


5- مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.


6- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع الإجراءات.


7- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتخفيف الأعباء المالية.


8- خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

مجلس الشيوخ قانون التصالح عداد كودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

صبري نخنوخ

«خدت منه عربيتين مقابل شاليه».. اعترافات صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

البنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات الادخار

مع تراجع الذهب.. البنك الأهلي يفاجئ العملاء برفع الفائدة على شهادات الادخار.. تفاصيل

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

ترشيحاتنا

في لفتة إنسانية زيارة رئيسة المجلس القومي للمرأة ووزيرتا التنمية المحلية والبيئة لرئيسة قرية تفتيش أبو سكين

وزيرتا التنمية المحلية ورئيسة القومي للمرأة ومحافظ كفرالشيخ يطمئنون على رئيسة القريةالمعتدى عليها

ايركايرو

إيركايرو تشغل خط جديد بين القاهرة وأثينا في يوليو

شركه الصرف الصحي

رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يتابع هبوطا أرضيا بشارع مصطفى النحاس ويؤكد سلامة الشبكات| صور

بالصور

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

بإطلالة صيفية .. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بالأحمر اللافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها وأنوثتها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد