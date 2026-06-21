جمال عبدالحميد: الاحتراف الأوروبي المبكر مفتاح تطور الكرة المصرية

شدد جمال عبدالحميد على أهمية التوسع في احتراف اللاعبين المصريين بالدوريات الأوروبية، معتبرًا أن خوض التجارب الخارجية في سن مبكرة يمثل خطوة أساسية لرفع مستوى الكرة المصرية ومواكبة التطور الكبير الذي تشهده المنتخبات الأوروبية.

وقال عبدالحميد، خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد العاصمة” عبر قناة ON E، إن الجميع يتطلع إلى أن يصبح مستوى اللاعبين المصريين قريبًا من نظيره الأوروبي، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال زيادة أعداد المحترفين في الدوريات الأوروبية



وأضاف أن مصر بحاجة إلى ظهور المزيد من المواهب الشابة على غرار حمزة عبد الكريم، مع منحهم الفرصة للاحتراف المبكر واكتساب الخبرات التي تسهم في تطوير الكرة المصرية والمنتخب الوطني.