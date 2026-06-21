دموع العابدي تهزّ معسكر تونس بعد السقوط أمام اليابان.. انتقادات لاذعة تهدد مشروع “نسور قرطاج” في المونديال

مشهد مؤثر خيّم على أجواء منتخب تونس، بعدما لم يتمالك المدافع علي العابدي دموعه عقب الخسارة الثقيلة أمام منتخب اليابان (4-0)، صباح اليوم الأحد، في مدينة مونتيري المكسيكية، ضمن منافسات كأس العالم 2026، في مباراة جاءت لتؤكد خروج “نسور قرطاج” من البطولة بصورة مخيبة للآمال.

الهزيمة لم تكن مجرد نتيجة ثقيلة في سجل المنتخب، بل جاءت لتغلق صفحة مشاركة اتسمت بالارتباك الفني وتعدد القرارات الإدارية المتسارعة، والتي انعكست بوضوح على أداء الفريق داخل الملعب، وسط حالة من الغضب والحسرة بين اللاعبين والجهاز الفني والجماهير.

سقوط متكرر وخروج باهت من المونديال

بدأت رحلة منتخب تونس في البطولة بشكل صادم، بعد خسارة قاسية أمام منتخب السويد بنتيجة (5-1)، لتتضاعف علامات الاستفهام حول جاهزية الفريق قبل أن تتفاقم الأزمة لاحقًا مع الهزيمة الثقيلة أمام اليابان، ليودع المنتخب البطولة مبكرًا وبصورة لا تتماشى مع طموحات المشاركة.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد اتخذ قرارًا خلال البطولة بإقالة المدرب الفرنسي صبري لموشي صبري لموشي، والتعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد هيرفي رينارد على أمل إنقاذ الموقف وإعادة التوازن الفني للفريق، إلا أن التغيير لم ينجح في وقف نزيف النتائج، واستمرت المعاناة داخل الملعب.

تصريحات مؤثرة من علي العابدي

عقب نهاية المباراة، ظهر علي العابدي متأثرًا بشدة خلال حديثه إلى شبكة “beIN Sports”، حيث قال بصوت مفعم بالحسرة: “أطلب السماح من الجماهير، ما يحدث لنا غير مفهوم”.

ولم يكتفِ المدافع التونسي بتقديم الاعتذار، بل حرص أيضًا على توجيه رسالة خاصة إلى المدرب هيرفي رينارد، معبرًا عن أسفه الشديد لهذه الخسارة القاسية التي جاءت في توقيت حرج من البطولة.

انتقادات مباشرة لإدارة المنتخب

وخلال حديثه، فتح العابدي ملف الإخفاقات بشكل واضح، موجّهًا انتقادات حادة لطريقة إدارة المنتخب خلال الفترة الماضية، حيث قال: “أعتذر للجماهير التونسية، وليس للأشخاص الذين يلهون بنشر الشائعات يمينًا ويسارًا.. هذا ليس في مصلحة البلد”.

وجاءت تصريحاته لتعكس حالة من الانقسام داخل المعسكر، خصوصًا في ظل القرارات المتتالية التي سبقت البطولة، والتي أثرت على الاستقرار الفني والتكتيكي للفريق، بحسب وصفه.

أزمة التحضير وتغيير الأجيال داخل الفريق

واصل علي العابدي حديثه مؤكدًا أن أحد أبرز أسباب الإخفاق يتمثل في عدم الاستقرار الفني وبناء الفريق، قائلاً: “ذهبنا لكأس العالم بمدرب جديد، ولاعبين جدد لم يلعبوا مع بعضهم من قبل، بدلًا من الاستعانة بأصحاب الخبرة، بينما حافظ المنتخب الياباني على نفس قوامه الذي خاض مونديال 2022”.

وأشار إلى أن غياب الانسجام كان أحد العوامل الحاسمة في تراجع الأداء، مؤكدًا أن المنتخبات الناجحة تعتمد على الاستقرار والوقت في البناء، وليس التغيير المستمر قبل البطولات الكبرى.

وأضاف في ختام تصريحاته: “نحن لا نملك الوقت الكافي للعمل، نحطم كل شيء لنعيد البناء في كل مرة، بدلًا من تصحيح الأخطاء. نأتي لنلعب كأس العالم بلاعبين لم يلعبوا معًا من قبل. بناء منتخب تنافسي يتطلب وقتًا واستقرارًا”.