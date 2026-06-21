كاتس: لا قيود على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان ولن ننسحب من المنطقة الأمنية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي لا يواجه أي قيود على تنفيذ عملياته داخل الأراضي اللبنانية، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن وقف الهجمات.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن كاتس قوله إن قوات الجيش تواصل العمل لإزالة ما وصفها بـ"التهديدات"، مشددًا على أنه "لم تكن هناك، ولا توجد، أي قيود على عمل الجيش الإسرائيلي في لبنان".

وأضاف أن جميع الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته في لبنان ما زالت قائمة، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية تنتشر داخل ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" على طول الخط الأصفر داخل الأراضي اللبنانية، وتنفذ من خلالها عمليات ضد عناصر وبنى تحتية قال إنها تشكل تهديدًا لإسرائيل.

وأشار كاتس إلى أن وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه السبت لا يغيّر من تمركز القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية، مؤكدًا أن إسرائيل ستبقي قواتها في المواقع الحالية لحماية مستوطنات الشمال.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده لن تنسحب من المنطقة الأمنية داخل لبنان، موضحًا أن هذا الموقف يتوافق مع ما أعلنه سابقًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويأتي ذلك في وقت نصّ فيه البند الأول من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران على وقف القتال في مختلف الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، وسط ترقب لمستقبل التهدئة في المنطقة.