ياسمينا عيسى تتوج بذهبية زوجي السيدات ببطولة فرنسا الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

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توجت ياسمينا عيسى لاعبة المنتخب المصري للريشة الطائرة البارالمبية بذهبية منافسات زوجي السيدات خلال مشاركتها في بطولة فرنسا الدولية والتي أقيمت بمدينة مولوز الفرنسية خلال الفترة من 16 وحتى 21 يونيو الجاري.

وحققت "عيسى" الميدالية الذهبية رفقة شريكتها الأمريكية جيسي سايمون في تصنيف SH6 عقب فوزهما على الزوجي التايواني "كاي لي لين وهو يو ين" في المباراة النهائية بنتيجة 2-1، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "20-22، 21-15، 21-14".

واستهلت لاعبة المنتخب المصري مشوارها في البطولة رفقة شريكتها الأمريكية بتصدر المجموعة الثانية بعد الفوز على كل من الزوجي "النيوزيلندي والبلد المحايد" بنتيجة 2-0 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-9، 21-10".

وتبع ذلك الفوز على الزوجي "التركي والأذربيجاني" بنفس النتيجة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-10، 21-8".

ويأمل مسؤولو الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتورة هادية حسني في تجهيز ياسمينا عيسى بالشكل الأمثل في محاولة لتأهيلها للمنافسة على تذكرة الصعود لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف عام 2028 بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.