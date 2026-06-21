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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دعم جماهيري غير مسبوق للمنتخب.. أبو زهرة: 35 ألف مصري في المدرجات واللاعبون جاهزون لصناعة التاريخ أمام نيوزيلندا

مصطفى أبو زهرة
مصطفى أبو زهرة
محمد البدوي

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنتخب الوطني يحظى بدعم كامل من جميع المصريين قبل مواجهته المرتقبة أمام نيوزيلندا، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة يحرص على توفير كل سبل الدعم للجهاز الفني واللاعبين من أجل تحقيق أفضل النتائج.

أجواء من الاستقرار والتعاون

وأوضح أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن العمل داخل بعثة المنتخب يسير وفق منظومة متكاملة، حيث تتوزع المسؤوليات بين أعضاء الجهازين الإداري والفني في أجواء من الاستقرار والتعاون.

 كثافة المشجعين المصريين

وكشف عن بيع نحو 35 ألف تذكرة للجماهير المصرية الراغبة في حضور المباراة، مؤكدًا أن الحضور الجماهيري اللافت للمنتخب جذب الأنظار خلال المواجهات السابقة، حتى أن جماهير بلجيكا أبدت إعجابها ودهشتها من كثافة المشجعين المصريين في المدرجات.

إصرار واضح على تشريف الكرة

وأشار إلى أن المنتخب أنهى استعداداته للمباراة من خلال مرانه الأخير وسط مساندة كبيرة من المهندس هاني أبو ريدة للجهاز الفني، لافتًا إلى أن البعثة ستتوجه إلى الملعب قبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف، في ظل جاهزية كاملة للاعبين وإصرار واضح على تشريف الكرة المصرية وتحقيق إنجاز جديد.

الحالة المعنوية للاعبي المنتخب

وأضاف أن الحالة المعنوية للاعبي المنتخب مرتفعة للغاية، وهو ما يمنحهم حافزًا إضافيًا لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

صورة الدولة الحديثة

وفي سياق آخر، أشاد أبو زهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا حضاريًا يعكس حجم التطور الذي تشهده مصر، وتعد مصدر فخر للمصريين ورسالة إيجابية تعكس صورة الدولة الحديثة أمام العالم.

مصطفى أبو زهرة المنتخب الوطني اتحاد الكرة بعثة المنتخب

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